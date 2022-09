Enfants intoxiqués dans une école de Dordogne : "C'était un repas végétarien, légumes et laitage" dit le maire

Sur la porte des cuisines de la cantine de la petite école de Vézac, les gendarmes ont posé des scellés rouges : "Ne pas ouvrir". C'est là qu'on mangé une soixantaine d'élèves de maternelle et de primaire ce mardi 20 septembre pour le repas de midi. Dans la journée, 29 d'entre eux ont été pris de vomissements : "Il peut s'agir d'une intoxication alimentaire, même si pour l'instant, je n'en sais rien", témoigne le maire Christian Roblès à France Bleu Périgord.

L'élu a été appelé en fin d'après-midi, il a tout de suite accouru sur place pour trouver les ambulances des pompiers et la voiture du SAMU devant l'école, et les enfants rassemblés dans la salle des fêtes juste à côté. Certains vomissent, à d'autres, les médecins urgentistes ont donné un vomitif pour les aider à évacuer. Neuf enfants, déshydratés, sont transportés par les pompiers dans les hôpitaux de Sarlat et Périgueux pour subir des examens. La plupart sont originaires de la commune, mais aussi de Beynac, en RPI avec Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse.

"Personne n'est à l'abri"

"Je sais qu'il s'agissait d'un menu végétarien, pour l'essentiel _des légumes et des crudités, et laitage, peut-être yahourt en dessert_", raconte le maire de Vézac. La cantine est sous la responsabilité de la commune : "Les repas sont confectionnés ici, dans le restaurant scolaire qui respecte toutes les normes d'hygiène, et qui est relativement récent. Après, personne n'est à l'abri d'une contamination par une bactérie dans un produit quelconque".

L'école est fermée le mercredi. Des analyses vont être effectuées dans la journée par un laboratoire, sous le contrôle des enquêteurs : "Il doit y avoir des prélèvements sur des plats témoins, et on verra les conclusions de ces analyses", se désole Christian Roblès. Les enquêteurs devraient recevoir les premiers résultats d'analyses dans la journée, pour tenter de confirmer qu'il s'agit bien d'une intoxication alimentaire. L'enquête est dirigée par le parquet de Bergerac.