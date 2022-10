Enfermé dans une église de Nancy, il vide les bouteilles de vin de messe

Il venait, selon ses dires, pour prier et se confesser, mais il a terminé en garde-à-vue. Un homme d'une quarantaine d'années s'est présenté ce dimanche à l'église Saint-Pierre de Nancy mais s'est retrouvé enfermé à l'intérieur après 19h, au moment de la fermeture des portes. C'est alors qu'il décide d'enchaîner les verres de vin de messe, à tel point qu'il atteindra les 3 grammes d'alcool dans le sang. Il en profite également pour grignoter un peu de nourriture dans les cuisines du curé.

Du travail d'intérêt général

Par la suite, l'homme tambourine sur les portes pour tenter d'alerter des passants à l'extérieur. Des cris finalement entendus, la police est immédiatement alertée pour venir le libérer. Les agents l'emmènent alors en garde-à-vue, et patientent entre 14 et 15h avant de pouvoir l'entendre. Devant les forces de l'ordre, le quadragénaire maintient qu'il était venu uniquement pour prier et se confesser. Il n'est relâché que ce mardi après-midi, après avoir écopé d'une soixantaine d'heures de travail d'intérêt général.