Pont-à-Mousson : enfermée dans le coffre de sa voiture, une jeune femme réussit à appeler la police

Dimanche vers midi sur le parking d'un supermarché de Pont-à-Mousson, alors qu'une jeune fille de 28 ans vient de faire ses courses et s'apprête à démarrer, un homme s'installe à l'arrière de sa voiture et la menace avec un pistolet. Il lui demande sa carte bleue et le code avant de l'obliger à entrer dans le coffre de la voiture. Le malfaiteur se rend ensuite à pied au centre-ville pour retirer de l'argent à un distributeur avec la carte volée.

Sauvée grâce à son téléphone portable

Enfermée dans le coffre, la victime retrouve son téléphone portable et compose le 17. Au bout du fil, la police réussi à localiser l'appel et envoie une patrouille mais entre temps, le voleur revient, s'installe au volant du véhicule et quitte la ville avec la jeune fille encore dans le coffre mais avec son téléphone connecté aux services de police qui peuvent la suivre à la trace. Au bout de quelques kilomètres, le ravisseur la dépose sur le bord de la route et poursuit son chemin. La patrouille de police la récupère quelques minutes plus tard et se dirige vers le parking du supermarché. L'agresseur s'y trouve, il s'apprête à monter dans sa voiture. La victime le reconnait formellement. Les policiers procèdent à son interpellation et retrouvent sur lui la carte bancaire volée, une somme de 1000 euros qu'il venait de retirer au distributeur ainsi qu'une arme factice.

Jugé ce mercredi en comparution immédiate

Placé en garde à vue, il reconnait les faits. Selon le Procureur de la République, l'homme âgé de 57 ans habite Metz. Il n'a "aucune mention à son casier exceptée une condamnation ancienne pour violences volontaires". Il devrait être jugé ce mercredi en comparution immédiate.

La victime, elle, n'a pas été blessée mais elle est toujours en état de choc.