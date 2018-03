Saint-Herblain, France

C'est un véritable calvaire qui est imposé à cette jeune femme. Le visage et le corps couverts de coups. Elle a trois semaines d'Incapacité Totale de Travail.

Enfermée sur le balcon et main plongée dans l'huile bouillante

Son tortionnaire présumé, c'est son petit ami. 10 mois qu'ils sont ensemble. Jeudi soir il la séquestre dans l'appartement. Elle est frappée avec une tringle et un câble de branchement de fer à repasser. Elle a la main plongée dans de l'huile bouillante. Et le crâne en partie rasé. Samedi, c'est sur le balcon qu'elle est enfermée. Elle finit par attacher un drap au barreau, passe du 9e au 8e étage et se réfugie chez la voisine du dessous.

Le tortionnaire se fait passer pour sa victime sur Facebook

Pour brouiller les pistes et rassurer la famille de la jeune femme le petit ami se fait passer pour elle sur les réseaux sociaux. Il brise son téléphone portable afin de l'empêcher d'appeler les secours. Placé en garde à vue il reconnait une partie des faits mais dit ne plus avoir de souvenirs depuis une soirée alcoolisée jeudi soir.

Agé de 24 ans, en situation irrégulière et déjà connu des services de police, il doit être jugé en comparution immédiate ce mardi.