''Enfin une garde à vue, on ne se bat pas pour rien'' se réjouit la sœur de Mohamed Gabsi

Une plainte pour violation de l'instruction vient d'être déposée par les avocats des trois policiers municipaux de Béziers. "Nous sommes stupéfaits d'apprendre que la sœur de Mohamed Gabsi a rencontré certains témoins, accompagnés des médias déplorent Me Luc Abrakiewicz et Me Florian Medico.

Alors que la garde à vue de trois policiers municipaux de Béziers se poursuit, leurs avocats viennent de déposer plainte pour violation de l'instruction suite à la publication dans la presse (Le Parisien) de certaines informations notamment, des échanges qui seraient survenus entre la famille de Mohamed Gabsi et des personnes proches du dossier.

"Nous sommes scandalisés de la diffusion d'éléments couverts par le secret de l'instruction avant même l'audition de nos clients. Une plainte pour violation du secret de l'instruction a d'ores et déjà été déposée entre les mains du procureur de la république de Béziers. Nous sommes stupéfaits d'apprendre que la sœur de Mohamed GASBI a rencontré certains témoins, accompagnée des médias. Tout ceci porte atteinte à la manifestation de la vérité, à la neutralité et l'objectivité des témoignages recueillis. La manifestation de la vérité ne peut souffrir d'instrumentalisation et de maquillage."

Les trois policiers sont entendus depuis ce jeudi matin dans le cadre d'une commission rogatoire. Une étape procédurale attendue. ''Elle n'a rien d exceptionnelle'' nous précisent Me Luc Abrakiewicz et Me Florian Medico. ''C'est donc naturellement qu'ils répondent aux questions des enquêteurs sans avoir accès au dossier''.

Les policiers municipaux sont arrivés à 8h25 au SRPJ de Montpellier avec leurs avocats. Une garde à vue logique dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 11 avril 2020 au tribunal judiciaire de Béziers des chefs de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; non-assistance à personne en péril.

"Il appartiendra au magistrat instructeur de décider des suites de ces gardes à vue" précise le procureur de la république Raphael Balland. Une garde à vue très attendue par la famille de Mohamed Gasbi et son comité de soutien. "Je ne vous le cache pas, c'est une satisfaction. Oui c'est la suite logique des choses. Mais voilà huit mois que nous attendons cette audition, nous allons avoir accès au dossier" précise sa sœur Houda.

"C'est très important pour l'honneur de Mohamed et de ma famille. Son nom a été sali dans la boue, en le traitant de SDF, de camé, l’alcoolo." Houda, la sœur de Mohamed Gabsi, encore très touchée par le décès de son frère il a huit mois, attendait avec impatience la garde à vue des trois policiers municipaux de Béziers

''Ils l'ont tué. Ils oublient que c'est un papa. On venait juste de perdre notre maman'' Copier

"Ils se sont acharnés sur lui. Ils se sont acharnés plus d'une fois et j'en ai les preuves. J'ai rencontré des témoins. Vue une vidéo."

Mohamed est décédé le 8 avril 2020 au cours d'une intervention de la police municipale. Il avait été contrôlé pour non-respect du confinement, après le couvre-feu instauré par la ville entre 21 heures et 5 heures. Mohamed Gabsi est décédé lors de son transfert au commissariat de Béziers. Ce père de famille de 33 ans, souffrant de schizophrénie, avait consommé de l'alcool et des stupéfiants

"Nous nous félicitations de cette garde à vue. Nous avons toujours eu confiance dans la justice de notre pays pour que toute la vérité, rien que la vérité soit faite sur cette affaire" explique Meddy Nedir, le représentant de SOS Racisme à Béziers.

''C'est très important car elle démontre que la justice est impartiale'' Copier

"Voilà huit que nous attendons ces gardes à vue" rajoute Jean-Philippe Tupin, membre du collectif de soutien Mohamed Gabsi et responsable de la CIMADE à Béziers. "Je suis assez optimiste. La justice avance. Notre combat progresse. Ce n'est pas gagné. Il va falloir apporter encore beaucoup de preuves."

''Même si la justice avance, nous devons pas être passifs''. Copier

Condamné à huit reprises depuis 2005 pour des violences et des vols, Mohamed Gabsi au parcours caractérisé par une grande instabilité avait selon les trois policiers municipaux "refusé leur contrôle" et "résisté" à l'interpellation.

Selon l'autopsie ordonnée par le parquet de Béziers, l'homme avait subi "un appui maintenu avec une force certaine en région cervicale, probablement avec un genou ou un coude, qui paraît avoir certainement participé au décès en provoquant un syndrome asphyxique". Une analyse toxicologique avait toutefois aussi révélé "un contexte d'intoxication aiguë suite à une prise massive de cocaïne", selon le parquet de Béziers.