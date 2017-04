A Englefontaine, un homme tue son voisin avant de se donner la mort

Ce samedi soir, à Englefontaine près de Valenciennes, un conflit de voisinage a viré au drame. Un homme de 61 ans a tué son voisin de 51 ans. Le tireur est ensuite rentré chez lui pour se suicider. Une enquête est ouverte.

Les faits se sont déroulés ce samedi soir aux alentours de 23 heures à Englefontaine, à quelques kilomètres de Valenciennes. Selon la gendarmerie, un conflit de voisinage est à l'origine du drame.

Un homme de 61 ans a pris son fusil de chasse et a tiré sur son voisin, un père de famille de 51 ans. On ne connaît pas encore les raisons de ce geste. Quelques minutes plus tard, le tireur rentre chez lui et se donne la mort.

Les gendarmes et les secours arrivent rapidement sur place. Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Le parquet d'Avesnes-sur-Helpe se saisit du dossier.