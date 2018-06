Le baron Edouard-Jean Empain, industriel d'origine Belge et ancien PDG du groupe Empain-Schneider est décédé ce mercredi 20 juin à l'âge de 80 ans à l'hôpital de Pontoise en région parisienne. Le 23 janvier 1978, il avait été enlevé en plein Paris et séquestré pendant plus de deux mois.

France

Le baron Edouard-Jean Empain, homme d'affaires belge dont l'enlèvement en France en 1978 avait défrayé la chronique, est décédé à l'âge de 80 ans en France, a indiqué ce jeudi une de ses proches sur Facebook confirmant des informations des médias belges.

Ancien PDG du groupe Empain-Schneider (1971-1981), Edouard-Jean Empain était le petit-fils d'Edouard Empain, anobli par le roi des Belges Léopold II en 1907, qui avait bâti à partir de la fin du XIXe siècle un empire industriel, à l'origine notamment du réseau ferroviaire congolais et de la construction du métro parisien. Au moment de son enlèvement Edouard-jean Empain est à la tête d'un empire qui pèse des milliards, 120.000 employés, 300 sociétés dont des fleurons comme Framatome (nucléaire), Creusot-Loire (métallurgie) ou Spie Batignolles (BTP).

Enlèvement en plein Paris

le 23 janvier 1978 le baron Empain est enlevé en plein jour devant son domicile de l'avenue Foch à Paris. Durant 63 jours, il est séquestré, torturé, enchaîné, affamé et soumis à une pression psychologique insupportable dans un petit pavillon de Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne, en banlieue parisienne.

La rançon demandée est colossale : 80 millions de francs. Pour prouver leur détermination les ravisseurs, "des petites frappes" selon les dires du baron en octobre 2014 au quotidien belge L'Echo, envoient à sa famille l'auriculaire du baron. L'enquête piétine mais elle met à jour la vie sulfureuse de Edouard-jean Empain avec des dettes de jeu et de nombreuse maîtresses.

Un calvaire de deux mois

Le 22 mars, rendez-vous est pris avec les ravisseurs pour la remise de rançon. Débute alors un jeu de piste qui durera deux jours et qui se transformera en course poursuite à travers Paris. L'un des ravisseurs est tué, l'autre blessé ainsi que deux policiers. Le 26 mars, on trouve le baron Empain hagard, errant dans Paris, relâché par ses ravisseurs. Il avait perdu 20 kg, et l'auriculaire gauche. Arrêté quelques mois après l'enlèvement ses ravisseurs écopent de cinq à vingt ans de réclusion criminelle.

Perte de son empire

Après sa libération, Edouard-Jean Empain s'était rapidement retiré des affaires, nourrissant de l'amertume sur le fait de ne pas avoir suscité d'empathie pendant ce rapt spectaculaire, au motif qu'il aurait "dérangé" l'establishment en France. "J'avais plein d'amis qui étaient prêts à payer (la rançon), mais comme il ne fallait pas que je revienne, il ne fallait surtout pas payer", déclarait-il en 2014.

Dans cet entretien à L'Echo il avait aussi affirmé qu'à l'époque, le roi Baudouin était prêt à payer pour le libérer en raison de "ce que la couronne belge devait à la famille Empain". Le roi l'avait fait savoir à son entreprise, mais celle-ci n'avait pas donné suite, selon le baron.

D'après Diane Empain, ses obsèques seront célébrées le 29 juin à l'église Saint Georges de Bouffémont, à environ 25 km au nord de Paris. Il sera ensuite inhumé dans le cimetière de cette commune. Le baron vivait aussi en partie à Monaco avec sa compagne, d'après la presse belge.