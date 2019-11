Enlevé sur la route du collège à Saint-Brieuc, un ado relâché deux jours plus tard à Paris

Six hommes soupçonnés d’avoir enlevé un adolescent de 14 ans à Saint-Brieuc et de l’avoir séquestré pendant deux jours dans un appartement à Paris, ont été mis en examen et écroués ce vendredi 22 novembre.