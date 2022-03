Enlevée il y a 11 ans par sa mère dans le Var, Camille a été retrouvée en Suisse

Onze ans après, un père va peut-être retrouver sa fille qui a été enlevée par sa maman. "Pour moi, c'est un électrochoc, c'est comme Tchernobyl dans ma tête !" nous dit Alain Chauvet, le papa qui habitait à Carqueiranne dans le Var, au moment de l'enlèvement, alors qu'il avait fini par obtenir la garde alternée. Il vient de découvrir dans le journal "Var Matin" que son ex-compagne, Priscillia Majani, a été arrêtée le 1er mars en Suisse, près de Lausanne, suite à un banal contrôle routier.

Un gâchis complet

Alain Chauvet, 75 ans, avait fini par se dire qu'il ne reverrait jamais sa fille. Sa réaction au micro de France Bleu Provence : "C'est un gâchis complet. Un trou énorme de 11 ans entre l'enfant que j'ai vue pour la dernière fois et l'ado qui va faire 17 ans. Tout ça à cause de la justice incapable, à son laxisme. La vie de la gamine est détruite, foutue, car elle va se rendre compte de la vraie vérité même si on lui a lavé le cerveau pendant 11 ans. Elle va tomber de haut quand elle va comprendre qui est son vrai père. On n'a pas arrêté de lui dire qu'elle avait un père méchant, tapeur, violeur, que sais-je encore !"

"Quand vous avez enlevé un enfant pendant onze ans, vous devez prendre onze ans de prison ! " - Alain Chauvet

La mère de Camille et l'enfant étaient recherchées depuis onze ans via un mandat d'Interpol. Priscillia, ancienne ingénieure militaire, doit purger six années de prison en France entre autres pour soustraction d'enfant (elle a été condamnée à trois reprises en son absence par le tribunal judiciaire de Toulon, en tout à six ans de prison). Elle peut faire opposition de ces jugements et être rejugée. Elle est actuellement en détention provisoire en Suisse dans l'attente de son extradition. Pour Alain Chauvet, amer, en colère, très remonté contre la justice, la solution pour éviter ces enlèvements d'enfant est radicale : "Quand vous avez enlevé un enfant pendant onze ans, vous devez prendre onze ans de prison ! Je vous assure que ça marquera les esprits. Mais non, au lieu de ça, ça finit par deux mois avec un bracelet électronique et les félicitations du jury !"

Que va décider Camille ?

Camille avait cinq ans lorsqu'elle a été soustraite à l'autorité de son père. Depuis l'arrestation de sa mère, elle est placée actuellement en urgence au sein de l'organisme chargé de la protection de l'enfance dans le canton de Vaud, en Suisse. Maître Olivier Ferri l'avocat du papa s'inquiète : "Dans le cadre de la convention de La Haye sur la protection des enfants et des familles, Camille aurait été automatiquement et immédiatement remise aux autorités françaises. Mais Camille a plus de 16 ans. La convention s'arrête à 16 ans. Ce sont donc les autorités suisses qui ont le pouvoir de décider ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. Et ce peut être là où elle vit, même si ce lieu est illégal au regard de la loi française. Quant à Camille, on sait qu'elle a été serinée pendant 11 ans par sa mère qui a passé son temps à dire du mal de son père. On ne sait pas ce que Camille va décider."

"Je lui dirai que je l'aime et que je l'ai toujours aimée" - Alain Chauvet

Dans sa tête, le papa imagine les retrouvailles : "Je lui dirai que je l'aime et que je l'ai toujours aimée. Elle finira par vouloir me revoir. Sinon, ça ajoutera de la souffrance à la souffrance. Qu'est-ce que je peux faire de plus ?"

Complicités

"Des complicités, il y en a partout" martèle Alain Chauvet. Après avoir découvert où se cachait la mère, l'avocat du père a déposé une nouvelle plainte contre X pour complicité. La mère aurait bénéficié d'une communauté religieuse évangélique qui l'aurait cachée durant toutes ces années. Olivier Ferri l'avocat se doutait qu'il y avait des complicités dans ce réseau qui compte plusieurs centaines de membres en France. "Pour une cavale, il faut soit de l'argent soit un réseau. Et on savait qu'il n'y avait pas d'argent. La communauté est peu nombreuse mais très soudée, et acquise à la cause de la mère. C'est un traumatisme qu'on ne peut pas laisser passer. Onze ans de fuite pour une petite fille ! Onze ans de souffrances pour un papa ! Il faut que ceux qui ont aidé répondent de leur responsabilité, de leur complicité".