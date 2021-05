Enlèvement à Courville : la jeune femme de 19 ans retrouvée vivante

La jeune femme enlevée à Courville, a été retrouvée ce matin et prise en charge par les services de gendarmerie. D'importants moyens sont toujours déployés pour retrouver les auteurs du meurtre d'un jeune homme de 20 ans, sur le lieu de l'enlèvement.

La jeune femme qui avait été enlevée cette nuit, sur la commune de Courville (au nord-ouest de Reims), a été retrouvée vivante ce matin et prise en charge par les services de gendarmerie et médicaux. Sa disparition avait été signalée, ce jeudi, peu après 20h, dans le secteur du Château d'Eau.

Sur place, ils ont découvert, dans un véhicule, un jeune homme de 20 ans, très grièvement blessé, qui est décédé quelques heures plus tard. L'agression a eu lieu dans le secteur du Château d'Eau. Le parquet de Reims a ouvert, cette nuit, une enquête en flagrance des chefs de meurtre en bande organisée et enlèvement en bande organisée et a confié la direction de l'enquête à la section de recherches de Reims.

Les deux victimes ne sont pas originaires de la commune de Courville.

Les auteurs des faits sont toujours recherchés

Pour retrouver les auteurs des faits, 80 gendarmes ont été mobilisés dans la Marne. Ils travaillent avec les gendarmes d'autres départements pour retrouver les véhicules des fugitifs. L'enquête a été confiée à la section de recherches de Reims. A l'heure actuelle, aucune interpellation n'a eu lieu.