Enlèvement à Dunkerque : la petite Malek retrouvée avec son père en Italie

Malek est saine et sauve. La petite fille de 8 ans a été retrouvée ce jeudi avec son père en Italie.

Elle avait disparu à Dunkerque dans la nuit de mardi à mercredi.

Interpellation du père

Une alerte enlèvement avait été déclenchée mercredi soir avant d'être levée ce jeudi à la mi-journée.

Selon le ministère de l'Intérieur, l'enfant était susceptible de se trouver avec son père.

Ce dernier a été interpellé.

Compagne tuée

Il est suspecté d'avoir tué sa compagne chez elle à Dunkerque . "De multiples ecchymoses", ont été découverts sur sa peau par le médecin légiste. Une autopsie doit être pratiquée.

Trois enfants mineurs étaient présents au domicile de la mère, selon le communiqué du parquet. Mais "une quatrième enfant, Malek, âgée de 8 ans, issue d'une première union de Jamel, était introuvable".

Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire par conjoint et enlèvement de mineur de moins de 15 ans.

Le plan alerte enlèvement

Déclenchée mercredi soir vers 23h et levée jeudi midi, c'est la deuxième fois en 15 jours que l'alerte enlèvement est déclenchée. La dernière alerte date du 25 mai pour la petite Eya, 10 ans, enlevée par son père et un complice. Elle avait été retrouvée une trentaine d'heure plus tard au Danemark.

Le plan alerte enlèvement existe en France depuis février 2006. Il a été déclenché à une trentaine de reprises depuis sa création. Il n'est activé que si plusieurs critères sont réunis : il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger et des éléments d'information doivent permettre de la localiser.