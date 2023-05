Enlèvement d'Eya : "L'urgence, c'est de retrouver une certaine normalité", confie l'avocate de la mère d'Eya

Cinq jours après l'enlèvement spectaculaire d'Eya à Fontaine (Isère), dans la banlieue de Grenoble, la jeune fille et sa maman sont rentrées en France, assure l'avocate grenobloise de la mère, invitée de France Bleu Isère ce mardi 30 mai. "L'urgence, c'est qu'elle puisse essayer de retrouver une certaine normalité", affirme Mélanie Muridi.

ⓘ Publicité

La fillette de 10 ans et sa mère sont de retour en France, "elles se reposent loin du tumulte médiatique", souligne leur avocate qui rappelle les "2000 kilomètres, aller et retour" effectués en voiture par sa cliente pour aller récupérer son enfant au Danemark où elle a été retrouvée vendredi. Eya a besoin "de se reconstruire" explique l'avocate.

Elle et sa mère "sont forcément marquées par un événement aussi dramatique qu'un enlèvement", avance Me Muridi soulignant la violence des faits. "Le père et son complice, cagoulés, ont gazé la maman et ont ensuite tiré la petite par les cheveux pour l'amener dans un véhicule et ensuite fuir vers le nord de l'Europe", détaille-t-elle sur France Bleu Isère.

La fillette avait été retrouvée plus de vingt-quatre heures après sa disparition, vendredi 26 mi dans l'après-midi, à Rodbyhavn, à une centaine de kilomètres au sud de Copenhague, qui est aussi un point de passage de ferries en provenance d'Allemagne. Selon la police danoise, ses ravisseurs, son père et un complice, ont été arrêtés vers 14h30 et Eya a pu être mise "en sûreté". L'ambassade de France avait dépêché une équipe à Rodbyhavn "pour faciliter les démarches entre la mère d'Eya et les autorités danoises".

"C'est vraiment un soulagement pour elle, ainsi que pour les policiers et les magistrats qui ont traité cette affaire", a précisé alors Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble. Il a salué "l'excellente coopération internationale", qu'il juge même "bluffante". "Nous avions un certain nombre de renseignements sur les personnes et des véhicules, ces renseignements ont été communiqués dans toute l'Europe, tous les policiers européens étaient au courant et c'est comme ça que les Danois ont pu faire intercepter le père, son complice et retrouver la petite fille."

Une fillette traumatisée

Interrogé sur l'état de santé de la fillette, le procureur de Grenoble avançait il y a quelques jours les informations fournies par les autorités danoises. Eya "est prise en charge par les services sociaux danois" qui "prennent le plus grand soin d'elle. Elle est tout à fait en sécurité", a affirmé Éric Vaillant. Il reconnaît cela dit que l'enfant "ne peut être que traumatisée par des événements de ce type". Vendredi soir, il avait indiqué que la jeune fille allait "aussi bien que possible après de tels évènements".

La remise des deux suspects aux autorités françaises pourrait prendre "de quelques jours à plusieurs semaines. Cela peut varier en fonction de la position des mis en cause, s'ils acceptent d'être remis aux autorités françaises ou s'ils décident d'exercer des voies de recours au Danemark", avait-il précisé. Une information judiciaire a été ouverte, notamment pour violences aggravées sur la mère de l'enfant ainsi que soustraction par ascendant et complicité à l'encore du père de la fillette et son complice.