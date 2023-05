Enlèvement d'Eya : la mère au Danemark pour la récupérer, le père et son complice bientôt remis à la France

La mère d'Eya, 10 ans, brutalement enlevée jeudi par son père avant d'être retrouvée vendredi , est partie pour le Danemark pour y retrouver sa fille, indique ce samedi matin le parquet de Grenoble, confirmant une information de BFMTV. Contacté par l'AFP, le procureur de Grenoble, Eric Vaillant, n'était toutefois pas en mesure de dire quand la mère et sa fille retourneraient en France.

"C'est vraiment un soulagement pour elle, ainsi que pour les policiers et les magistrats qui ont traité cette affaire", a précisé Éric Vaillant à franceinfo. Il salue "l'excellente coopération internationale", qu'il juge même "bluffante". "Nous avions un certain nombre de renseignements sur les personnes et des véhicules, ces renseignements ont été communiqués dans toute l'Europe, tous les policiers européens étaient au courant et c'est comme ça que les Danois ont pu faire intercepter le père, son complice et retrouver la petite fille".

Une fillette traumatisée

Interrogé sur l'état de santé de la fillette, le procureur de Grenoble avance les informations fournies par les autorités danoises. Eya "est prise en charge par les services sociaux danois" qui "prennent le plus grand soin d'elle". "Elle est tout à fait en sécurité", affirme Éric Vaillant. Il reconnaît cela dit que l'enfant "ne peut être que traumatisée par des événements de ce type".

Une information judiciaire a été ouverte, notamment pour violences aggravées sur la mère de l'enfant ainsi que soustraction par ascendant et complicité à l'encore du père de la fillette et son complice. "Des mandats d'arrêt européens ont été délivrés". Les deux suspects sont désormais "entre les mains de la justice danoise qui va les remettre [à la France] dans les prochains jours ou les prochaines semaines" a précisé Éric Vaillant, toujours franceinfo.

Le père était visé par une procédure pour violences conjugales

Il indique que le père faisait déjà l'objet d'une précédente procédure concernant "des violences conjugales, pour des faits anciens et pour lesquels il n'avait pas pu être entendu à l'époque" car celui-ci "était en Tunisie jusqu'à présent".