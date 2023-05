Enlèvement d'Eya : la petite fille retrouvée au Danemark avec son père et le complice de ce dernier

Un mandat d'arrêt européen avait été émis contre le père de la fillette et son complice.

Eya, enlevée jeudi matin devant son école de Fontaine en Isère, a été retrouvée. Le père de la petite fille et son complice ont été interpellés au Danemark, a annoncé ce vendredi le procureur de la République de Grenoble.

Peu avant, Eric Vaillant avait indiqué que deux mandats d'arrêt européens avaient été émis contre le père d'Eya, 53 ans, et son complice, pour l'enlèvement de la fillette de 10 ans.

Jeudi matin, vers 8h30, Eya et sa maman se rendaient à pied à l'école de la fillette , à Fontaine, une commune calme de l'agglomération de Grenoble, lorsque deux hommes avaient surgi, l'un d'eux attrapant l'enfant par les cheveux avant de la jeter sur la banquette arrière de leur voiture. Malgré le gaz lacrymogène qu'ils lui projettent au visage, la maman reconnait le père de l'enfant et donne l'alerte.

Quelques heures après la disparition d'Eya, l'alerte enlèvement avait été déclenchée et relayée en masse dans les médias, avant d'être levée vendredi matin . Le procureur de Grenoble avait alors annoncé que selon "les éléments en notre possession", le père, son complice et l’enfant se trouvaient à l’étranger. "Les pays de destination possibles sont évidemment la Suède et la Tunisie", avait-il ajouté, ces deux pays correspondant à la double nationalité du père.