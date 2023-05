Enlèvement d'Eya : les proches ont peur de ne jamais retrouver la petite fille kidnappée par son père

Ils ont peur de ne plus jamais la revoir. Les proches de la jeune Eya, 10 ans, se confient, ce vendredi, au lendemain du kidnapping de la jeune Iséroise par son père , à Fontaine, en Isère. Malgré le lancement d'une alerte enlèvement quelques heures plus tard , et levée ce vendredi matin, la fillette reste introuvable. Sa tante, Dounia, est encore sous le choc : "on n'arrive pas à y croire encore parce que c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. C'est comme ce qu'on voit dans les films ", confie la jeune femme à France Bleu Isère.

Le profil du père inquiète les proches

L'un des plus grandes inquiétudes tient au profil du père, "on sait qu'il a une soif de vengeance envers son épouse qui a fui la Tunisie pour se réfugier en France", raconte Nathalie, une collègue d'Amira, la mère d'Eya. "Son père n'avait aucune pitié. C''est son papa quand même, mais il n'avait aucune pitié", répète Dounia, encore sonnée par ce qu'il s'est passé devant l'école de sa nièce. "Un père qui est capable de faire ça, il peut faire n'importe quoi", résume-t-elle au micro de France Bleu Isère. Elle fait référence au déroulé de l'enlèvement. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, aurait fait usage de gaz lacrymogène sur Amira, la maman d'Eya, au moment du kidnapping, pour ensuite emmener de force sa fille dans une Peugeot 306 et fuir, tout cela aidé par un complice.

Les proches parlent d'une situation familiale compliquée : "j'ai connu Amira, elle passait ses journées dans sa voiture devant l'école, pour s'assurer qu'il ne viendrait pas récupérer sa fille à l'école", raconte Nathalie, une collègue de la maman d'Eya. "Ça a vraiment détruit toute l'équipe. Nous sommes tous très ému, très attristés, très mobilisés derrière Amira, on sait son parcours, poursuit-elle. On sait à quel point elle a dû se battre pour arriver à passer outre toutes les conséquences des violences dont elle a été déjà victime." "On n'a pas de solution et on est perdus parce qu'on ne sait pas où elle est. On ne sait pas ce qui va y arriver demain", ajoute Dounia. Quant à la collègue d'Amira, sur son lieu de travail "tout le monde pense à Eya aujourd'hui et tout le monde espère qu'on aura une fin heureuse, en tout cas moins terrible que celle qu'on peut envisager."