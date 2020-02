Enlèvement d'un garçon de 8 ans par son père à Villepinte

Villepinte, France

Un appel à témoin est lancé ce vendredi soir, pour retrouver un petit garçon placé, enlevé par son père, jeudi 13 février dans un foyer d'urgence daide à l'enfance de Villepinte en Seine-Saint-Denis.

Le petit Mani, 8 ans, avait fait l'objet d'un placement, mercredi, après violences aggravées commises par le père. Ils pourraient tous les deux se trouver encore en Île-de-France ou être en train d'essayer de rejoindre la Belgique.

Appel à témoin de la préfecture de police de Paris. - Préfecture de police

L’enfant, originaire des pays de l’Est, mesure entre 1,40 m et 1,50 m. De corpulence normale ou ronde, il a les cheveux courts noirs et les yeux marrons. Il était vêtu au moment de sa disparition d’un sweat à capuche gris, d’un jean bleu foncé et de baskets blanches.

Le père, originaire des pays de l’Est, est âgé de 36 ans, mesure 1,80 m. De corpulence normale, il a les cheveux clairsemés noirs et les yeux marrons.

La Sûreté Territoriale Mineurs de Seine-Saint-Denis de la Direction de la Sécurité de

Proximité de l’Agglomération Parisienne recherche toute personne pouvant apporter des éléments à l’enquête en cours. Tout renseignement peut être communiqué 24H/24 au 17 Police Secours et à la Sûreté Mineurs au 01 41 60 29 00 tous les jours entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures à 19 heures.