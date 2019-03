Enlèvement d’une directrice d’agence immobilière d'Auxerre : un homme recherché

Le parquet d’Auxerre confirme ce dimanche matin, l’ouverture d’une enquête pour enlèvement et séquestration après la disparition vendredi de la directrice d’une agence immobilière. La jeune femme, libérée samedi est très choquée.

Auxerre, France

La brigade de recherches d’Auxerre et la section de recherche de Dijon sont chargées depuis hier d’identifier et d’interpeller l’homme qui a enlevé vendredi après-midi, la directrice d’une agence immobilière. Le parquet l’a confirmé ce dimanche matin dans un communiqué. La jeune femme a été enlevée vendredi après-midi à l’issue d’une visite de logement à Venoy. La directrice de cette agence installée sur les quais d’Auxerre « a été contrainte, sous la menace d’une arme de poing, de conduire son prétendu client jusqu’à Blois (Loire et cher) » précise encore le parquet.

Libérée à Blois

Cette disparition a déclenché de nombreux appels à témoin sur les réseaux sociaux, partagés des milliers de fois. C’est d’ailleurs sur ces pages Facebook, d’amis ou de connaissances, que l’on a appris hier en milieu de journée que la victime avait été retrouvée. Elle a été «libérée sur le parking de la gare de Blois en début de matinée » ajoute le communiqué de la procureur de la république Sophie Macquart-Moulin. L’individu a pris la fuite à bord du véhicule de la victime, une smart. La jeune femme a pu ensuite joindre son mari qui est venu la chercher pour la ramener à Auxerre.

Une victime très choquée

La directrice d’agence immobilière est très choquée et le parquet d’Auxerre souligne «qu’il a sollicité l’intervention de l’association d’aide aux victimes (ADAVIRS), pour proposer à la victime un soutien psychologique. »