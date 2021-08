Enlèvement de Dewi à Lannion : garde à vue du père prolongée, il sera présenté à un juge lundi

Le père de Dewi est toujours entendu par les enquêteurs ce dimanche. Sa garde à vue pour "soustraction de mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié" a été prolongée, a appris le service police-justice de franceinfo auprès du parquet de Saint-Brieuc. L'homme sera présenté à un juge lundi. Il risque un an de prison et 15.000 euros d'amende.

Dewi, 8 ans, a été enlevé par son père vendredi matin à Lannion. Le dispositif alerte enlèvement avait été déclenché samedi matin. Ils ont finalement tous les deux été retrouvés près de Plouaret samedi après-midi, sains et saufs. Le père a été interpellé sans résistance.

Une séparation "insupportable" à vivre

Le père de Dewi n'a pas le droit de voir le petit garçon seul. L'homme, violoniste âgé de 38 ans, a longtemps vécu "dans l'errance et l'itinérance, sans cadre stable et structurant pour un jeune enfant orphelin de mère et atteint de surdité et de difficultés de langage", a indiqué samedi le procureur de Saint-Brieuc. "Il apparaissait qu'il n'était pas en mesure d'élever seul Dewi." Ce dernier était placé depuis le 17 juin en famille d'accueil sur décision du Juge des Enfants de Saint-Brieuc. Depuis ce placement, le père "disait ressentir cette séparation comme insupportable et son comportement plus rigide avait alerté les services éducatifs".

Il bénéficiait d'un droit de visite surveillé à la Maison du département de Lannion et c'est lors de l'une de ces rencontres qu'il est reparti avec son fils, sans violence, et a pris la fuite à bord d'une voiture.