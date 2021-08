Enlèvement de Dewi à Lannion : le père convoqué devant le tribunal en octobre prochain

Présenté à un juge ce lundi, le père de Dewi, le garçon de 8 ans enlevé vendredi à Lannion, est convoqué devant le tribunal correctionnel en octobre prochain, indique le parquet de Saint-Brieuc. Une alerte enlèvement avait été déclenchée ce week-end pour retrouver l'enfant et son père.

Dewi, enlevé par son père à Lannion, a été retrouvé sain et sauf à Plouaret.

Présenté à un juge dans la matinée ce lundi, le père du petit Dewi a été placé sous contrôle judiciaire. Il sera convoqué devant le tribunal correctionnel au début du mois d'octobre prochain, a appris franceinfo auprès du parquet de Saint-Brieuc. L'homme, déjà connu pour des infractions concernant la garde de son enfant, est poursuivi pour "soustraction de mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié". Il risque jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amende.

Il avait enlevé son fils âgé de 8 ans vendredi en fin de matinée à Lannion, dans les Côtes d'Armor. Une alerte enlèvement avait été déclenchée le lendemain matin, pour la 25e fois depuis 2006 en France.

L'homme assure n'avoir pas prémédité l'enlèvement

Grâce à un renseignement, le père et son fils avaient finalement été retrouvés sains et saufs samedi après-midi à Plouaret, à une quinzaine de kilomètres de Lannion. L'homme âgé de 38 ans a été interpellé "sans résistance" selon les gendarmes à l'AFP.

Devant le juge, le violoniste n'a pas contesté les faits mais a assuré qu'il n'avait pas prémédité son geste. L'homme a désormais interdiction d'entrer en contact avec son fils, doit entamer des soins psychologiques et se présenter régulièrement à la gendarmerie. "Le dossier doit encore être complété par les résultats attendus d'expertises et d'investigations de personnalité en cours, essentielles pour cerner sa psychologie complexe et les risques de réitération des faits", indique le procureur dans un communiqué.

Examens médicaux rassurants pour Dewi

Les examens médicaux de l'enfant ont été rassurants, souligne également le parquet de Saint-Brieuc dans un communiqué. Le petit garçon, orphelin de mère et atteint de surdité, a été accueilli dans une structure d'accueil spécialisée.

Dewi est placé depuis le 17 juin dernier, son père n'avait pas le droit de le voir seul. Connu de la police pour des faits de vols, menaces et des affaires de stupéfiants, l'homme bénéficiait d'un droit de visite surveillé à la Maison du département de Lannion vendredi quand il a enlevé son fils, prenant la fuite en voiture. Depuis le placement, le père "disait ressentir cette séparation comme insupportable et son comportement plus rigide avait alerté les services éducatifs", selon le procureur de Saint-Brieuc.