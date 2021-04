Enlèvement de Mia dans les Vosges : ce que l'on sait ce mercredi matin

Les enquêteurs toujours à la recherche ce mercredi matin de Mia Montemaggi. L'enfant, âgée de 8 ans, a été enlevée vers 11h30 ce mardi 13 avril dans la commune des Poulières, dans les Vosges, près de Saint-Dié-des-Vosges. Le dispositif "Alerte enlèvement" a été activé dans la soirée de mardi avant d'être levé trois heures plus tard.

Enlevée par trois hommes

Mia se trouvait chez sa grand-mère maternelle aux Poulières, chez qui elle vit depuis trois mois et son placement par la justice, quand elle a été enlevée. Trois hommes : deux âgés de 25 à 35 ans et un troisième âgé de 45 à 50 ans l'auraient emmenée à bord d'un van de marque Volkswagen.

Alerte enlèvement activée puis levée dans la nuit

Vers 21 heures, une "alerte enlèvement" est activée sur proposition du parquet d'Epinal. Il y a des critères précis à respecter pour lancer cette alerte sur les chaînes de télévision, les radios et les sites internet : qu'il s'agisse bien d'un enlèvement, pas seulement d'une disparition et que l'enfant soit en danger. Dans le message communiqué par les autorités, la présence de la mère de Mia, Lola Montemaggi, âgée de 28 ans et qui n'a pas le droit de voir l'enfant seule, est évoquée.

Peu après minuit, l'alerte enlèvement est levée. Un tweet publié par le ministère de la justice demande que les images de Mia ne circulent plus. Mais l'enfant, à cette heure-ci, n'est pas retrouvée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les gendarmes de la section de recherches de Nancy et de la brigade de recherches de Saint-Dié sont chargés de l'enquête. Un lien a-t-il été établi avec les ravisseurs ? Mia a-t-elle été localisée ? On ne le sait pas. Le Procureur de la République d'Epinal pourrait tenir une conférence de presse dans la journée.