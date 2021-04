Enlèvement de Mia dans les Vosges : des vérifications dans la Drôme

L'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges mardi a donné lieu à des vérifications jusque dans la Drôme. C'est là que la fillette est née en janvier 2013 à Montélimar. C'est là que vivait sa mère quand elle a accouché. Lola Montemaggi a vécu plusieurs années en région montilienne. Elle y a encore des attaches. Cela fait partie des points de chute possibles que les enquêteurs ont vérifié. En vain.

La mère de l'enfant soupçonnée d'avoir organisé le kidnapping est elle-même née à Saint-Dié dans les Vosges. Et c'est dans les Vosges à Epinal qu'elle habitait actuellement. Depuis janvier, la justice avait confié l'enfant à sa grand-mère maternelle. Lola Montemaggi, présentée comme marginale et suicidaire, ne voulait pas scolariser sa fille. Et le procureur d'Epinal a souligné qu'elle pouvait présenter un danger pour son enfant. Elle n'avait le droit de voir Mia que deux fois par mois et jamais seule.

Si trois hommes qui pourraient être les ravisseurs ont été arrêtés dans la nuit de mercredi à jeudi, la mère et l'enfant restent introuvables.