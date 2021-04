Enlèvement de Mia : le profil inquiétant des ravisseurs présumés de la fillette dans les Vosges

"Profil apparenté à la mouvance survivaliste" et "proches des thèses de l'ultra-droite" : selon plusieurs sources, les trois hommes interpellés dans l'enquête sur l'enlèvement de la petite Mia, mardi dans les Vosges, ont un profil préoccupant. L'enfant et sa mère n'ont pas encore été retrouvées.

Trois individus, interpellés dans la nuit de mercredi à jeudi en Ile-de-France, sont suspectés d'être les trois hommes qui ont enlevé Mia, 8 ans, chez sa grand-mère dans les Vosges, le 13 avril. Un enlèvement par ruse et sans violence, auquel pourrait être liée la mère de l'enfant, qui n'en a plus la garde. Mia et sa mère, Lola Montemaggi, sont activement recherchée. Le profil des trois suspects est complexe et inquiétant, selon plusieurs sources.

Les trois hommes, placés en garde à vue pour "soustraction de mineurs en bande organisée", ont été transférés dans les Vosges pour être interrogés. Selon franceinfo, ils sont connus de la DGSI, la direction générale de la sécurité intérieure, pour leur appartenance au mouvement survivaliste. Le terme désigne celles et ceux qui se préparent à une catastrophe en se mettant en marge de la société.

Des matériaux destinés à fabriquer des explosifs saisis

Survivalistes, ces hommes seraient aussi "proches des thèses de l’ultra-droite" selon le quotidien Le Parisien et "jugés potentiellement dangereux". Le journal affirme que des explosifs "de type militaire" ont été saisis dans l’appartement où ils ont été interpellés, dans le XIXe arrondissement de Paris.

Au cours de perquisitions, 3 kilos d’engrais et autres matériaux destinés à fabriquer des explosifs artisanaux ont été saisis, ainsi que des cartes routières de l’est de la France et de la Belgique, a indiqué une source proche de l’enquête à franceinfo ce vendredi.

Le parquet national anti-terroriste informé, selon le procureur d'Epinal

A l'Agence France Presse, le procureur de la République d'Epinal a indiqué qu'ont été "saisis chez une des personnes des éléments qui ont intéressé le Pnat", le parquet national anti-terroriste. "Le Pnat s’est saisi de cet aspect là du dossier" précise Nicolas Heitz. Selon les sources interrogées par BFMTV, "des matériaux chimiques et des ouvrages de la mouvance anarchiste" auraient également été saisis lors de l'arrestation des suspects.

Ces éléments concourent à dresser un portrait surprenant et préoccupant des suspects. Quel lien dresser avec Lola Montemaggi, la mère de Mia ? Selon le récit fait par le procureur de la République mercredi, elle avait, fin décembre, exprimé le "projet de partir en camping-car avec sa fille dans le but de passer 'en dessous des radars de la société". Privée de la garde de sa fille, dont elle refusait la scolarisation, elle ne répondait plus aux convocations judiciaires depuis le début de l'année.

Mia et sa mère Lola sont toujours recherchées. Selon France Bleu Drôme Ardèche, des vérifications ont eu lieu dans la Drôme où la petite fille de 8 ans est née en janvier 2013. C'est à Montélimar que vivait sa mère quand elle a accouché et Lola Montemaggi a vécu plusieurs années dans la région où elle a encore des attaches. Les enquêteurs ont vérifié des points de chute possibles, comme ils avaient perquisitionné son appartement d'Epinal. En vain.

Toute personne ayant des informations sur cet enlèvement doit appeler le 0800 36 32 68. L'alerte enlèvement, lancée mardi soir, a été levée au bout de trois heures.