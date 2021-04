Enlèvement de Mia : la mère de la fillette et Roméo extradés dans les jours à venir

Mia et sa mère ont été retrouvées en Suisse, dans un squat de la commune de Sainte-Croix, dans le canton de Vau.

La mère de Mia sera transférée vers la France dans les prochains jours selon nos confrères de l'Est Républicain. Lola Montemaggi et Roméo seront extradés vers la France. Roméo, c'est l'homme qui est soupçonné d'avoir pris en charge le groupe et la petite fille à la frontière suisse. Ils ont été entendus mardi par le procureur de Fribourg et ont donné leur consentement à une extradition simplifiée.

Ils pourront peut-être éclairer les enquêteurs sur l'influence où le rôle joué par une des figure du complotisme en France, Rémy Daillet. Ce dernier est sous le coup d'un mandat d'arrêt demandé par le procureur de la République de Nancy.

à lire aussi Enlèvement de Mia : un mandat d’arrêt international délivré contre une figure du mouvement complotiste

Cinq personnes en garde à vue

Mia, huit ans, a été enlevée mardi 13 avril aux Poulières, un village vosgien situé à une trentaine de kilomètres d'Epinal. La fillette et sa mère ont été retrouvées dimanche dans un squat situé à Sainte-Croix, en Suisse. Depuis Mia a retrouvé sa grand-mère maternelle.

Dans cette affaire, cinq hommes sont mis en examen pour enlèvement en bande organisée d'une mineur de moins de 15 ans et association de malfaiteurs. Quatre sont en détention provisoire et le dernier est sous contrôle judiciaire. Selon le procureur de Nancy, le rapt a été conçu comme une opération militaire. Les suspects qui avaient baptisé leur action "opération Lima" s'étaient attribués des noms de code. Ils s'étaient fait passer pour des agents de la protection judiciaire pour enlever l'enfant.

Un sixième homme est toujours recherché.