Enlèvement de Mia : Remy Daillet extradé vers la France

Rémy Daillet, le Français soupçonné d'avoir organisé l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges, devrait atterrir en France ce mercredi 16 juin. Mardi en fin de journée, lui et sa famille ont quitté Singapour à bord d'un vol pour Paris. Le procureur de la République de Nancy a confirmé l'information.

"Je vous confirme" que Rémy Daillet et sa famille ont embarqué vers Paris, a déclaré le procureur François Pérain. "A l'arrivée à l'aéroport en France, le mandat d'arrêt du juge d'instruction de la Jirs (juridiction interrégional spécialisée) de Nancy sera notifié", a-t-il ajouté.

A son arrivée il sera présenté à un juge d'instruction de Nancy en vue de sa mise en examen. Les magistrats instructeurs peuvent aussi décider d'une incarcération provisoire sur place avant le transfert vers Nancy dans un délai de 4 jours.

Rémy Daillet et sa famille ont été expulsés de Malaisie en direction de la France la semaine dernière. Le complotiste français, sa compagne enceinte de six mois et leurs trois enfants ont été arrêtés il y a quinze jours dans le pays, où ils vivent depuis six ans, officiellement parce que leurs visas n'étaient plus en règle. Alors qu'ils devaient rejoindre la France dimanche 14 juin, ils avaient fait escale à Singapour, et étaient resté sur place pour des raisons de santé.

Quel rôle dans l'enlèvement de Mia ?

Rémy Daillet, exclu du Modem en 2010, est une figure du mouvement complotiste. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle important dans l'enlèvement de Mia, 8 ans, dans les Vosges, en mars 2021. Dans une vidéo mise en ligne après l'enlèvement, il s'était défendu de toute notion d'enlèvement. Rémy Daillet est sous le coup d'un mandat d'arrêt international.

Dans cette affaire, neuf personnes sont mises en examen dont la mère de la fillette. Huit personnes sont placées en détention provisoire. La dernière personne arrêtée est un ancien militaire des Hautes-Pyrénées qui a été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de préparer des enlèvements d'enfant" et pour "non dénonciation de crime".

Rémy Daillet est également soupçonné d'être impliqué dans une autre affaire de soustraction d'enfants, dans le Doubs. Un couple qui s'était retranché à son domicile au mois de novembre avec leurs quatre enfants, refusant de les confier aux assistantes sociales.