Affaire Mia : la mère de la fillette mise en examen pour enlèvement de mineur en bande organisée

La mère de Mia et deux autres personnes ont été mises en examen après l'enlèvement de Mia, a annoncé le procureur de la République de Nancy ce vendredi 23 avril. La petite fille avait été retrouvée "en bonne santé" en Suisse dimanche dernier, après cinq jours de recherches.

Le procureur de la République de Nancy, François Pérain, a annoncé ce vendredi 23 avril trois nouvelles mises en examen dans l'enquête sur l'enlèvement de la petite Mia, le 13 avril dans les Vosges. Il s'agit en premier lieu de la mère de la petite fille de huit ans, Lola Montemaggi, 28 ans, mise en examen pour "enlèvement de mineur en bande organisée".

La mère mise en examen

Elle a été arrêtée dimanche dernier en Suisse, suspectée d'avoir joué un rôle dans l'enlèvement de sa fille dont elle n'avait plus la garde. Ce jour-là, elle avait été retrouvée dans un squat de la commune de Sainte-Croix en compagnie de sa fille, qui était "en bonne santé".

"Elle a souhaité assumer son acte, le légitimer et le justifier", a précisé le procureur de Nancy

Huit personnes mises en examen au total

Le deuxième mis en examen est "Roméo". Ce quadragénaire a pris en charge la mère et l’enfant après leur passage de la frontière franco-suisse et les a conduits jusqu'à l’hôtel. D'après le procureur, il dit ne pas avoir été au courant au moment des faits que l’enfant avait été enlevé. Cependant, plusieurs témoins affirment qu'il savait bel et bien ce qui était en train de se jouer puisqu’il avait participé à la phase préparatoire.

La dernière personne mise en examen pour association de malfaiteurs ce vendredi soir se prénomme Harmonie. Elle vit dans l’Aude et est née en 1954. Elle a reconnu avoir joué le rôle de secrétaire à distance de Rémy Daillet Wiedeman. Cet homme, réfugié en Malaisie, est soupçonné d’être l’animateur principal de la "mouvance" qui a organisé l'enlèvement. Un mandat d’arrêt international a été délivré contre lui.

Au total, huit personnes ont été mises en examen dans cette affaire. Cinq l'ont été dès dimanche dernier. Ces individus sont suspectés d'avoir activement participé à cet enlèvement, organisé tel une "opération de type militaire".