Enlèvement de Mia : ses grands-parents paternels soulagés "après des jours et des nuits d'angoisse"

"C'est avec un énorme soulagement que les grands parents paternels de Mia ont appris qu'elle avait été retrouvée saine et sauve. La découverte de Mia met fin à des nuits et des jours d'angoisse et de crainte pour la vie de l'enfant, notamment en raison des engagements extrémistes des ravisseurs", a déclaré Guillaume Fort, l'avocat des grands-parents de Mia, qui habitent à Montélimar. La petite fille avait été enlevée il y a 5 jours, mardi 13 avril, dans les Vosges. Elle a été retrouvée avec sa mère dans un squat en Suisse ce dimanche, selon le procureur de la République de Nancy.

Les grands-parents paternels de la fillette tiennent à remercier les services judiciaires et les enquêteurs pour leur efficacité.

Les grands-parents paternels de Mia demandent toujours la garde de la fillette : "Nous allons faire une requête pour que soit réexaminée la situation de la petite fille, afin qu'elle soit parfaitement en sécurité et dans un cadre équilibré", explique Guillaume Fort, leur avocat

C'est pour l'heure la grand-mère maternelle de Mia qui a sa garde. C'est à elle que la fillette sera remise.