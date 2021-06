Enlèvement de Mia : un militaire à la retraite arrêté dans les Hautes-Pyrénées

Mia, 8 ans, a été enlevée dans les Vosges, et retrouvée quelques jours plus tard en Suisse.

Un homme a été interpellé ce mardi matin dans les Hautes-Pyrénées dans le cadre de l'enlèvement de la petite Mia. Le suspect est un lieutenant-colonel de l'armée à la retraite, qui vit à Ferrère, à côté d'Arrau. Ce proche de Rémy Daillet, figure du complotisme, soupçonné d'avoir été à l'initiative de l'enlèvement, a été placé en garde à vue. L'ancien militaire pourrait avoir été complice du commando qui a enlevé la fillette à la demande de sa mère. L'opération a été menée conjointement par la section de recherche de Nancy et la DGSI.

En avril dernier, Mia, 8 ans, a été soustraite à ses grand-parents par plusieurs hommes, sans violence. Ils l'ont remis à sa mère, à qui les services sociaux avaient retiré la garde. Mia et sa mère ont été retrouvées quelques jours plus tard dans un squat en Suisse, en bonne santé. La mère a été mise en examen et placée en détention provisoire.

Une mouvance contre l'Etat

Fin mai, Rémy Daillet, soupçonné d'être le "gourou complotiste" derrière l'enlèvement de Mia, a été arrêté en Malaisie. Cet ancien membre du MoDem de Haute-Garonne (il en a été exclu il y a dix ans) "apparaît comme l’animateur principal de la 'mouvance' dans le cadre de laquelle s’inscrivent les mis en cause" dans l'enlèvement, d'après les auditions effectuées. Rémy Daillet publie régulièrement des vidéos sur Internet dans lesquelles il développe une rhétorique anti-système contre l'État et évoque régulièrement un coup d'Etat.

Les hommes qui ont réalisé cet enlèvement partagent, selon le procureur de la République de Nancy une communauté d'idée : contre l'Etat, contre "la dictature sanitaire" et ils "pensent que les enfants placés dans le cadre de la protection de l'enfance sont enlevés injustement à leurs parents" et qu'il "faut agir pour les restituer à leurs parents".