VIDEO - Enlèvement de Vicente à Clermont-Ferrand : son père Jason Lopez encourt 30 ans de réclusion criminelle

Le petit Vicente, enlevé par son père à Clermont-Ferrand il y a plus d'un mois, retrouvera bientôt sa maman. Jason Lopez a été interpellé près de Toulouse vendredi soir. La procureur adjointe de la République de Clermont a annoncé ce samedi midi qu'il serait présenté au juge mardi au plus tard.

Après plus d'un mois de cavale, France Bleu vous révélait l'arrestation vendredi soir de Jason Lopez. Il était recherché depuis le 29 mars dernier, jour de l'enlèvement de son fils, Vicente. Le petit garçon âgé de 5 ans et demi était en compagnie de son père lors de son interpellation près de Toulouse. "Il est en bonne santé et va être examiné par un médecin dans la journée de samedi, avant de pouvoir rejoindre sa mère", a expliqué la procureur adjointe de Clermont-Ferrand, au cours d'une conférence de presse samedi à la mi-journée.

Les investigations ont été très difficiles car c'est un homme très itinérant, il changeait souvent de téléphone portable et de voiture - Laure Lehugueur, procureur adjointe de la République de Clermont-Ferrand

Le 29 mars dernier, l'alerte enlèvement avait été déclenchée, mais sans succès. Ce jour-là, Jason Lopez, avait embarqué de force son fils, en frappant son ex-compagne et en la menaçant avec une arme de poing. Depuis, des recherches actives ont été diligentées par le SRPJ de Clermont-Ferrand en collaboration avec la BRI de Toulouse. "Les investigations ont été très difficiles car c'est un homme très itinérant, il changeait souvent de téléphone portable et de voiture", a précisé Laure Lehugueur. La Brigade de recherche a localisé son véhicule vendredi soir près de Toulouse et l'a interpellé alors qu'il sortait d'un commerce.

Présenté au juge d'instruction d'ici mardi

Une information judiciaire a été ouverte pour des faits d'enlèvement de mineur de 15 ans et évasion le 20 avril dernier. Pour cela, Jason Lopez encourt 30 ans de réclusion criminelle et 3 ans pour les faits d'évasion. Actuellement en rétention à Toulouse, il sera présenté au juge des libertés et de la détention dans la journée de samedi. Il devrait être transféré à Clermont-Ferrand d'ici mardi a annoncé la procureur adjointe, où il sera présenté à un juge d'instruction.

Le profil inquiétant du père

Jason Lopez, qui devrait se trouver actuellement en détention au centre pénitentiaire de Riom, avait profité d'une sortie à vélo organisée par l'établissement en décembre 2016 pour prendre la fuite. Le 31 décembre dernier, le fuyard a été victime d'une tentative de meurtre à Saint-Yorre. Un geste attribué à son ex beau-père et ses trois fils, mis en examen pour "tentative d'assassinat". L'enlèvement de Vicente ne serait donc qu'un nouvel épisode violent de la guerre que se livre leur famille.