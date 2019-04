Enlèvement et séquestration sur fond de drogue à Amiens

Amiens, France

Dans la nuit du 26 au 27 janvier, un homme a été agressé, alors qu'il allait acheter de la drogue, dans les quartiers nord d'Amiens. Ses ravisseurs l'ont gazé et lui ont mis une cagoule avant de le frapper et de l'emmener dans un appartement du quartier. Une dette sur fond de commerce de stupéfiants serait à l'origine de l'agression.

L'homme s'enfuit en sautant du deuxième étage

Ses agresseurs le ligotent puis sortent de l'appartement, en enfermant la victime. Mais cet homme de 38 ans parvient à se défaire de ses liens et à prendre la fuite, en sautant par la fenêtre. Il se blesse dans sa chute, mais réussit à rejoindre le centre médical Maurice Ravel, qui se trouve à proximité.

15 000 euros en espèces et pour 40 000 euros de stupéfiants saisis

Les agresseurs, une femme et deux hommes, sont rapidement identifiés. Ils sont interpellés le 3 avril, et pendant la garde à vue, des perquisitions permettent de trouver des objets qui auraient servi à la séquestration (cordes et menottes), mais aussi 15 000 euros en espèces et pour 40 000 euros de stupéfiants. Les enquêteurs ont notamment saisi 300 grammes d'héroïne, 300 grammes de méthamphétamine, ou encore 200 comprimés d'ecstasy.

L'homme qui avait prêté son appartement a lui aussi été interpellé. Les suspects passent en comparution immédiate ce lundi.