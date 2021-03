Un homme de 52 ans était jugé depuis vendredi 26 mars devant les Assises d'Ille-et-Vilaine pour enlèvement, séquestration et viol d'une collégienne en 2018 à Saint-Anne-sur-Vilaine près de Redon (Ille-et-Vilaine). Il a été condamné à 20 ans de réclusion.

Enlèvement et viol d'une collégienne près de Redon : un homme condamné aux Assises

La fin de trois jours éprouvants pour la famille d'une jeune bretonne de 14 ans. Depuis vendredi, son bourreau comparaissait devant la cour d'Assises d'Ille-et-Vilaine. En 2018, cet homme de 52 ans, père de famille, a enlevé, séquestré et violé cette jeune collégienne âgée alors de 12 ans.

L'adolescente marchait sur la route, entre son arrêt de bus et la maison de ses parents à Saint-Anne-sur-Vilaine près de Redon, lorsque le quinquagénaire l'a forcée à monter dans sa voiture. La jeune fille a été retrouvée par ses parents en état de choc quelques heures plus tard.

20 ans de réclusion criminelle

Devant la cour d'Assises, l'accusé n'aurait pas vraiment fourni d'explications à ses agissements selon l'avocate de la collégienne. Il a été reconnu coupable d'avoir enlevé, séquestré et violé l'adolescente et condamné à 20 ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire.

"Mes clients vont se satisfaire de cette peine mais ils auraient apprécié une peine de sûreté plus longue. Ils espèrent maintenant pouvoir tourner la page," explique maître Natacha Bernard qui représentait les intérêts de la collégienne, de ses parents et de sa soeur.

"C'est une peine sévère," réagit de son côté, l'avocate de l'accusé, maître Kervennic. "Mon client est fragile et je crains pour sa sécurité en prison. Nous ne savons pas encore si nous ferons appel," confie-t-elle ce mardi soir à l'issue du procès.