Énorme prise de cigarettes de contrebande au péage de Montauban Nord

En fin de semaine dernière, les douaniers de Montauban (Tarn-et-Garonne) ont intercepté une camionnette en provenance d'Espagne et de l'Andorre. À l'intérieur, plus de 20.000 paquets de cigarettes et l'équivalent de plus de 300 paquets de tabac à rouler.