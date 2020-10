Enquête à l'université d'Orléans : le parquet d'Orléans fait appel et demande la mise en examen d'Ary Bruand

Ary Bruand n'est peut-être pas sorti d'affaire : le président de l'université d'Orléans n'a pas été mis en examen mercredi soir, contrairement aux deux autres personnes placées en garde à vue dans l'enquête pour des soupçons de détournements de fonds publics. Mais, ce vendredi, la procureure de la République Emmanuelle Bochenek-Puren indique que le parquet fait appel de la décision de la juge d'instruction de placer Ary Bruand sous le statut de témoin assisté.

Cela signifie que le parquet demande à la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Orléans de mettre en examen le président de l'université d'Orléans pour détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public, faux et usage de faux, et abus de confiance.

Quid de l'interdiction de gérer ?

Cela changerait d'autant plus la donne que cette mise en examen pourrait être assortie d'un contrôle judiciaire d'Ary Bruand, incluant une interdiction de gérer. Or, Ary Bruand est candidat à sa propre succession à la présidence de l'université d'Orléans, lors des élections prévues mardi 6 octobre.

Dans une interview à France Bleu Orléans, ce vendredi, le président de l'université, qui a présidé une réunion du conseil d'administration de la fac dans la matinée indique être "extrêmement serein" dans cette affaire et "faire confiance à la justice".

Florent Montillot, en mairie d'Orléans, le 30 juillet 2020 © Radio France - Antoine Denéchère

De son côté, Florent Montillot, premier adjoint au maire d'Orléans, et conseiller régional, qui a participé à cette réunion du conseil d'administration, "demande à l'état et à la Région, qui verse des millions d'euros à cette université, de taper du poing sur la table pour régler cette crise, pour l'avenir de nos étudiants. Il faut que le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation intervienne".