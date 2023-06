Enquête anti-corruption dans les Pyrénées-Orientales : "trop d'opacité dans les marchés publics" selon Anticor

Les révélations de France Bleu Roussillon ce mardi ont provoqué une importante onde de choc dans les Pyrénées-Orientales. Dans le cadre d'une enquête anti-corruption ouverte par la JIRS de Marseille, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a été mise en examen des chefs de « favoritisme », « corruption passive », « trafic d’influence passif » et « prise illégale d’intérêt ». Placée sous contrôle judiciaire, elle a interdiction de quitter le territoire national, son passeport est confisqué et elle a dû verser une caution de 50.000 euros.

Hermeline Malherbe est notamment soupçonné d'avoir bénéficié de ristournes sur des travaux réalisés à son domicile par des entreprises travaillant également pour l'Office HLM du département, dont elle était présidente de 2015 à 2021. Dans ce dossier, deux architectes et un entrepreneur sont également poursuivis depuis le mois d’avril pour « favoritisme », « prise illégale d’intérêt » et « corruption ».

France Bleu Roussillon : Que vous inspire la mise en examen de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ?

Didier Melmoux, responsable départemental d'Anticor : Déjà, il faut mettre en avant la présomption d'innocence. Personne n'est coupable tant qu'il n'a pas été jugé définitivement. Pour l'instant, l'enquête ne fait que débuter, elle va sûrement prendre des proportions bien plus grandes. Cela étant dit, on peut s'inquiéter qu'encore une fois, des élus soient mis en cause dans les attributions de marchés publics, dans des faits présumés de corruption et prise illégale d'intérêts. Un juge d'instruction ne met pas quelqu'un en examen comme ça du jour au lendemain, juste pour le plaisir. Il faut qu'il y ait des indices graves et concordants laissant à penser que les infractions ont été commises.

Dans ce dossier, deux architectes, un chef d'entreprise et un maire des Pyrénées-Orientales ont déjà été mis en examen. Et depuis plusieurs semaines, il y a de nombreuses auditions et perquisitions aux quatre coins du département. Etes vous étonnés par l'ampleur de cette enquête ?

C'est un peu étonnant. Généralement, les enquêtes se localisent à un endroit bien précis : une commune ou une collectivité publique. Mais c'est très rare que dans le même dossier, on puisse impliquer plusieurs communes et plusieurs élus de différentes tendances. Ce qui prouve qu'il y a un sérieux problème dans la transparence des marchés publics. Et pas seulement dans les Pyrénées-orientales, evidemment.

Pourtant, l'attribution des marchés publics n'est-elle pas censée être une procédure sécurisée, pour empêcher toute possibilité de déviance ?

Il y a quand même une certaine opacité. Par exemple, la liste des candidats n'est pas rendue publique, leurs propositions non plus. L'idéal serait que tout soit transparent, que les offres des candidats soient mises sur Internet, sur le site des mairies, pour que n'importe qui puisse les contrôler. Il faudrait aussi que les entreprises qui ne sont pas retenus, en connaissent les raisons. La meilleure solution, face la corruption, c'est la transparence.

Au fil des ans, ce sont toujours plus ou moins les mêmes architectes, les mêmes entreprises qui postulent et qui remportent les appels d'offres. Est ce problématique?

Oui, c'est problématique pour les autres, ceux qui n'ont pas accès aux marchés publics. Mais ce n'est pas étonnant : certains cabinets d'architectes ou sociétés du BTP savent se montrer performants dans leurs propositions lors des appels d'offres. Et dans certains secteurs d'activités, il n'y a pas 36 000 sociétés qui peuvent postuler. Au final, tout le monde se connaît. Les chefs d'entreprises se connaissent entre eux, ils connaissent tous les élus du département. Il en découlerait, apparemment, une certaine dérive au niveau des cabinets d'architectes.

Dans ce dossier justement, les entreprises, les architectes sont soupçonnés de s'être entendus entre eux, notamment pour se répartir les marchés. C'est quand-même difficile à prouver !

Sauf si certains se mettent à parler. Tant que la justice ne s'y intéresse pas, personne ne dit rien. Mais une fois dans les mains de la justice, certains se mettent à lâcher des informations, par exemple pour ne pas avoir à endosser les responsabilités des autres.

La justice est-elle suffisamment armée et outillée pour mener ce genre d'enquête ?

Il est clair et net que la justice locale n'est pas armée pour traiter les dossiers politico-financiers, par manque de moyens. Ce sont des enquêtes lourdes et très chronophages, qui demandent beaucoup d'investigations. Les parquets locaux, les services d'enquête locaux n'ont pas assez de personnel pour faire ça. Mais dans le cas présent, c'est la JIRS de Marseille qui a pris ce dossier en main et elle a accès à des moyens bien supérieurs. Cela ne fait aucun doute que si les faits sont avérés, l'enquête aboutira.

Pour vous, où commence la corruption? Parce que la définition est parfois fluctuante en fonction des pays, en fonction des époques. Il y a des pays où le simple fait de payer un café à un élu va être considéré comme quelque chose d'inacceptable...

La limite, elle est dans la moralité. Il est anormal qu'un élu tire des intérêts personnels, de par sa fonction. Boire un café ensemble, ce n'est pas un souci. En revanche, se faire offrir un voyage... Il faut garder en tête que la corruption est une plaie pour l'ensemble des citoyens. Selon un rapport jamais remis en cause, le phénomène coûte 120 millards d'euros par an aux finances publiques. C'est un chiffre colossal. Rapporté à chaque foyer, la corruption coûte 340 euros par mois. Avec cet argent, on pourrait doubler ou tripler le budget de la Justice ou de l'Education Nationale...