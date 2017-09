Des composants d'explosifs trouvés dans un appartement à Villejuif : deux hommes interpellés

Des produits pouvant servir à la fabrication d'explosifs ont été découverts mercredi dans un appartement à Villeljuif (Val-de-Marne). Une enquête pour antiterrorisme a été ouverte et deux hommes ont été interpellés dans l'après-midi au Kremlin-Bicêtre.

Un appartement aux allures de "petit laboratoire" où il y aurait des produits chimiques qui entrent dans la compositions des explosifs a été découvert et fouillé à Villejuif (Val-de-Marne) par la police. De la documentation en arabe à caractère religieux a aussi été retrouvé sur place. Deux hommes ont été interpellés au Kremlin-Bicêtre une commune proche de Villejuif. L'un d'eux serait agent hospitalier au Kremlin-Bicêtre. Les démineurs ont trouvé des bonbonnes de gaz et du fil électrique mais aussi de l'acide sulfurique, de l'acétone, de l'eau oxygénée, des piles et des bassines.

Une enquête a été ouverte pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, détention, transport et fabrication de substances explosives en relation avec une entreprise terroriste et en bande organisée.

La section antiterroriste du parquet de Paris, la DGSI et la SAT (section antiterroriste de la brigade criminelle) sont saisies de l'enquête.

Eviter le quartier du 8 mai

Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de l'immeuble. Une opération antiterroriste est en cours dans ce quartier de Villejuif indique la Mairie. La ville demande aux habitants d'éviter le quartier du 8 mai et autour des Esselières où la circulation est actuellement bloquée.

La station de métro Le Kremlin-Bicêtre sur la ligne 7 est fermée, indique la RATP.

Un artisan à l'origine de la découverte

C'est un artisan qui a découvert par hasard les produits dans l'appartement de Villejuif. C'est lui qui a donné l'alerte. L'homme qui travaillait dans l'immeuble a appelé la police vers 11h00 mercredi pour signaler des produits suspects dans l'appartement qui était vide de tout occupant.