Enquête après l'échouage d'une dizaine de dauphins dans le Var

Une dizaine de dauphins ont échoué ces dernières semaines sur les plages du Var entre le Cap Sicié et les îles d'Hyères. Un phénomène étrange et inhabituel, la préfecture maritime de Méditerranée a donc demandé l'ouverture d'une enquête.

La préfecture maritime de Méditerranée a annoncé ce lundi avoir demandé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de l'échouage d'une dizaine de dauphins blessés au cours des dernières semaines dans le Var. Depuis trois semaines, une dizaine de dauphins ont été retrouvés sur les plages varoises entre le Cap Sicié et les îles d'Hyères. Un phénomène inhabituel pour la préfecture maritime de Méditerranée : "Au vue des premières constatations faisant état de blessures sur ces animaux, le préfet maritime de la Méditerranée a demandé l'ouverture d'une enquête au groupement de gendarmerie maritime afin de déterminer les causes pouvant expliquer cette mortalité". La préfecture qui a par ailleurs donné des instructions pour renforcer la surveillance dans la zone concernée.

Un renforcement de la surveillance est prévu dans la zone

Si vous découvrez un dauphin échoué, la préfecture maritime vous conseille d'éviter tout contact direct avec l'animal puisque le cadavre peut présenter un risque sanitaire. Prenez des photos du cétacé et relevez le point précis d'échouage, avant de contacter le Réseau national d'échouage (05-46-44-99-10).