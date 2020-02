ENQUÊTE - Au cœur du trafic de drogue dans le quartier de Planoise à Besançon

Comment en est-on arrivés à cette série de coups de feu dans le quartier de Planoise ? France Bleu Besançon a mené l'enquête pendant plusieurs semaines et a recueilli le témoignage exclusif de deux dealers, un repenti et un gérant.

Planoise, Besançon, France

Mais qu'est-ce qui s'est donc passé dans le quartier pour en arriver là ? C'est une question qui revient souvent dans la bouche des habitants du quartier de Planoise à Besançon. Plus d'un mois et demi après l'incendie de la fourrière municipale et après la série de coups de feu qui a secoué le quartier : six épisodes se sont produits en moins de deux mois, depuis le 20 novembre. Bilan : sept personnes blessées par balles. Des clients et des dealers, âgés de 14 à 31 ans, le tout sous fond de règlements de comptes entre bandes rivales.

Car depuis quelques années, le quartier est devenu une plaque tournante importante du trafic de stupéfiants. France Bleu Besançon a mené l'enquête pendant plusieurs semaines et a rencontré deux dealers qui dévoilent les dessous du trafic.

Le premier s'appelle Hakim*. Lui, à vingt ans, il a géré un point de deal. Le second se prénomme Tariq*. Il a une quarantaine d'années. C'est un repenti, une ancienne tête de réseau condamnée à plusieurs années de prison pour trafic international de stupéfiants.

Un trafic qui s'est intensifié

Depuis quelques années, le trafic de drogue a considérablement augmenté à Planoise. Tariq qui a longtemps géré un réseau mais qui vendait majoritairement du cannabis, est le premier à le constater. Pour lui, cette nouvelle réalité s'explique d'abord par la destruction du quartier des 408 commencée en 2018. "Il y a plus de drogue et de dealers qu'avant, depuis qu'ils ont cassé le quartier des 408 là où y avait de la drogue dure. Ça a créé le feu, ça a fait beaucoup de bandes."

La nouvelle génération a ramené de l'héroïne

Des bandes rivales qui depuis, s'affrontent régulièrement dans le quartier. Et puis, il y a l'arrivée de l'héroïne, qui a profondément changé la donne. "Avant Planoise, y avait que du shit, y avait pas d'extasy... c'était interdit. Mais la nouvelle génération a ramené de l'héroïne", analyse Tariq.

Pour Tariq", l'arrivée de la drogue dans le quartier de Planoise a tout changé (ses propos sont lus par un journaliste) Copier

Cette nouvelle génération, elle est incarnée par Hakim, gérant d'un point de deal. Tous les réseaux se sont mis à l'héroïne, en plus du cannabis et de la cocaïne. Et l'héroïne, ce n'est pas n'importe quelle drogue, explique Hakim. "C'est pas cher du tout, c'est la drogue des pauvres. Le prix dépend des gammes : 10, 15, 20, 25 euros. C'est pas comme la cocaïne, où c'est 30 euros minimum (le gramme). La cocaïne, tu peux pas trop la couper, si tu la coupes trop, c'est plus de la cocaïne. L'héroïne, ça reste toujours de l’héroïne, même si y a 1%, 2%, 3% de pureté, ça revient au même."

Hakim* sur la baisse du prix de l'héroïne, (ses propos sont lus par un journaliste) Copier

Conclusion : l’héroïne se vend pas cher, et surtout beaucoup moins cher qu'il y a quelques années. Un phénomène international, qui se répercute forcément à Planoise et cela inquiète Etienne Manteaux, le procureur de la République de Besançon.

Etienne Manteaux, le procureur de la République de Besançon sur l'arrivée de la cocaïne dans le quartier de Planoise Copier

Le quartier de Planoise à Besançon © Radio France - Marianne Naquet

Un trafic fructueux et bien organisé

En diversifiant et en multipliant la vente d’héroïne, de cocaïne, de cannabis, on augmente son chiffre d'affaires. Des chiffres impressionnants : 15 000 euros par jour pour le plus gros point de deal de Planoise, 4.000 euros en moyenne pour des réseaux comme celui de Hakim. Des sommes d'argent qui appâtent les guetteurs. Hakim en a recruté selon ses besoins, toujours des jeunes du quartier de 14, 15 ans. "Je les paie 100 euros environ.. ce sont des équipes de 5, 10, 15... selon la demande, selon le chiffre d'affaires."

Hakim* sur le recrutement des guetteurs (ses propos sont lus par un journaliste) Copier

Un chiffre d'affaire en baisse par exemple en fin du mois, parce "qu'en début du mois, c'est la paie, la CAF, les gens, ils se font plaisir donc en fin de mois, nos chiffres d'affaires, ils baissent. D'habitude, là où on vend le plus, c'est entre 12 et 14h puis après 18h", explique Hakim.

Dans le réseau, tout est très codifié, dit Tariq, chacun son rôle pour assurer le bon fonctionnement du trafic. "C'est tout simple : y en a un qui s'occupe de la marchandise, y en a un qui s'occupe de la cacher, y en a un qui s'occupe de l'argent, y en a un qui s'occupe de couper la drogue et puis il la donne aux charbonneurs, ceux qui vendent. Et il y a les "choufs", les guetteurs. C'est comme une pyramide. Chacun sa position."

Sans oublier les nourrices payées 1500 euros par mois. Les nourrices ce sont souvent des mères de famille, chez qui on dépose la marchandise, 30 kilos par ici, 30 kilos par là, et de l'argent aussi parfois. Des millions que les têtes de réseau enterrent parfois dans les bois.

Les guetteurs sont le plus souvent positionnés en bas des tours (photo d'illustration) © Radio France - Marianne Naquet

Des réseaux compliqués à démanteler

Ces réseaux, la police les traque au quotidien : certains habitants s'interrogent parfois sur le travail des policiers, notamment quand ils voient les dealers en bas de chez eux, au quotidien. Ils ne comprennent pas pourquoi certains ne sont pas interpellés. Et bien la réponse, elle est simple, explique Michel Klein, le directeur départemental de la sécurité publique du Doubs, démanteler un réseau demande du temps. "Prendre quelqu'un avec une dizaine de grammes de cannabis dans la poche n’entraînera pas une poursuite efficace. Le lendemain, il sera au même endroit, et on n'aura pas été utiles ou efficaces dans l'action. Pour être utile, il faut du temps, ce sont des enquêtes au long-court, complexes, compliquées parce qu'ils changent d'endroits, parce qu'ils changent de méthodes, parce que les immeubles se prêtent parfois au deal, aussi par les nombreuses caves laissées à l'abandon pour le moment".

Le commissaire divisionnaire Michel Klein, le directeur départemental de la sécurité publique du Doubs, sur l'action de la police, à Planoise Copier

Pour le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux, la réponse de la justice ne doit pas être simplement répressive. Elle doit aussi comporter un volet sanitaire. "L'Agence régionale de Santé a trouvé des médecins qui souhaitent se réinvestir pour assurer un suivi des toxicomanes, dans le cadre d'une injonction thérapeutique. L'idée pour le Parquet, c'est d'être dans l'invitation aux soins." Une réponse, qui complète un volet éducatif et pénal. "Parce que si nous n'agissons que sur le volet répressif, le combat est perdu d'avance. Si vous démantelez un réseau, et qu'il y a toujours des demandeurs en bas des tours, vous trouvez toujours des personnes qui veulent revendre des produits stupéfiants."

Actuellement, sur les 28 points de deal identifiés par la police, il en reste environ 13 toujours actifs.

Le quartier de Planoise à Besançon © Radio France - Marianne Naquet

*Le prénom a été modifié pour préserver l'anonymat. Les propos sont lus par des journalistes.