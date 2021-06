Enquête contre PPDA classée sans suite : l'écrivaine marnaise Florence Porcel dépose une nouvelle plainte

Sa réaction ne se sera pas faite attendre. Après le classement sans suite de l'enquête pour "viols" visant Patrick Poivre d'Arvor ce vendredi, l'écrivaine marnaise Florence Porcel dépose une nouvelle plainte contre l'ex-présentateur du journal de TF1. Dans un communiqué, ses avocats précisent que cette plainte est déposée avec constitution de partie civile à propos d'un viol subit en 2009 par la chroniqueuse. Une information judicaire est automatiquement ouverte et confiée à un magistrat indépendant.

Florence Porcel veut affirmer sa détermination

Sur Franceinfo, l'un de ses avocats justifie ce dépôt de plainte et évoque "un certain nombre d'auditions (...) d'investigations matérielles qui n'ont pas encore été réalisées dans ce dossier", notamment dans "le bureau dans lequel les faits relatés par notre cliente se sont passés", précise Me Emmanuel Moyne.

À propos du classement sans suite par le parquet de Nanterre, des huit plaintes à l'encontre de l'ancienne star rémoise du JT, Me Moyne y voit une décision "qui montre les difficultés du système judiciaire à comprendre et à traiter les dossiers de violences sexuelles. Sur dix plaintes déposées pour viol en France, sept sont classées sans suite".