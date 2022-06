Enquête de gendarmerie ouverte après l'incendie de l'ancienne clinique Beaulieu à Cambo-les-Bains

Un accident ou un acte criminel. La gendarmerie a ouvert une enquête après l'incendie qui s'est déclaré dimanche 19 juin 2022 en fin d'après-midi, sur la commune de Cambo-les-Bains. Les investigations sont menées par la communauté de brigades d'ustaritz et la brigade de recherche der la compagnie de bayonne. C'est la toiture de l'ancienne "clinique Beaulieu" qui a été presque totalement détruite. Un sinistre qui n'a pas fait de victime puisque le site est à l'abandon depuis 1995. L'établissement médical n'est plus qu'un tas de ruines, régulièrement squatté, mais d'important moyens en hommes et en matériels ont été envoyés sur place afin de maîtriser le brasier. Les pompiers ont constaté le depart de deux feux simultanés. De quoi poser un certain nombre de questions, alors que le site vient d'etre racheté par l'EPFL. L’Établissement Public Foncier Local est un EPIC (Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial).

De nombreux tags sur les murs de l'ancien établissement médical © Radio France - Paul Nicolaï

Succession impossible

La clinique est fermée depuis plus de 25 ans. Elle était pourtant le fleuron des établissements médicaux de la commune. Elle possédait, chose rare, son propre bloc opératoire, et même une petite chapelle dont les vitraux sont toujours en état. Un fin spécialiste du secteur précise que "des repas étaient réalisés par des grands chefs et servis tous les vendredis dans la salle de restaurant". Mais la succession va virer au cauchemar. Le site tombe à l'abandon et les squatteurs y logent régulièrement. La dégradation est rapide.

La petite chapelle toujours debout © Radio France - Paul Nicolaï

Reportage France Bleu Pays Basque Copier

L'ancienne clinique et ses deux étages © Radio France - Paul Nicolaï

Deux millions d'euros

Pour une somme de deux millions d'euros, l'EPFL a acquis le site de six hectares avec les locaux de l'ancienne clinique, les dépendances et le parc. La vente a été formalisée le 22 décembre 2021 avec le liquidateur judiciaire et avant une vente aux enchères devant le tribunal de Bayonne. Le maire de Cambo-les-Bains, Christian Devèze explique que "le site va être aménagé avant la fin de la mandature, et pas seulement avec du logement". Il en sera alors définitivement terminé de l'histoire de la clinique Beaulieu.

Le site a perdu de sa splendeur © Radio France - Paul Nicolaï

Des ruines..... © Radio France - Paul Nicolaï

L'entrée de l'établissement © Radio France - Paul Nicolaï

La charpente détruite par l'incendie © Radio France - Paul Nicolaï

Les plantes envahissent les lieux © Radio France - Paul Nicolaï

Vue de l'entrée © Radio France - Paul Nicolaï