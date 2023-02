ENQUÊTE - Derrière un soupçon d'ingérence étrangère à BFMTV, une société de désinformation israélienne

Une rédaction en état de choc. Depuis un mois, les journalistes de BFMTV sont sidérés. Ils se demandent comment leur collègue, l'expérimenté Rachid M'Barki, en est venu à diffuser à l’antenne des informations biaisées et orientées. Oligarques russes, Qatar, Soudan, Cameroun, Sahara "marocain", ces brèves, un texte d’une quarantaine de secondes sur fond d’images illustratives, fournies clés en main pour le compte de clients étrangers, sont passées à l’antenne sans validation de la rédaction en chef et au mépris de la ligne éditoriale de BFMTV.

L'enquête de la cellule investigation de Radio France, avec le consortium Forbidden stories, dévoile que BFMTV a donc diffusé des informations fournies par une agence de désinformation israélienne dirigée par des anciens de l’armée et des services secrets.

Une enquête interne à BFMTV

Interrogé par sa direction, qui a ouvert une enquête interne, Rachid M'Barki, 54 ans, présent à l’antenne depuis la création de BFM TV en 2005, a reconnu des opérations "d'entrisme" et confessé une éventuelle "erreur de jugement journalistique" qui l'aurait conduit à "rendre service à un ami". Il a été suspendu le 11 janvier 2023 par le directeur de la chaîne, Marc-Olivier Fogiel. Ce dernier a alors expliqué au personnel qu'il avait dû prendre cette décision après avoir été alerté sur l'existence de possibles informations biaisées diffusées à l’antenne.

Un journaliste de Radio France à l'origine des révélations

La personne qui l'a alerté, c'est un journaliste, Frédéric Métézeau, qui travaille alors pour la cellule investigation de Radio France dans le cadre d'une vaste enquête baptisée "Story Killers", coordonnée par le consortium Forbidden Stories. Pendant plus de six mois, elle a réuni cent journalistes travaillant pour 30 médias internationaux. Comme c'est le cas avant toute publication, Frédéric Métézeau fait part à Marc-Olivier Fogiel de nos découvertes afin de recueillir sa réaction. Ce dernier convoque alors Rachid M’Barki. "Il m'explique que des brèves lui sont proposées par un intermédiaire et que cela relève de son libre arbitre éditorial", raconte le directeur de la chaîne. "C'est suffisamment problématique pour que nous lancions un audit interne pour comprendre comment ces brèves arrivent à l'antenne, comment elles sont illustrées, et par quels biais la hiérarchie a été contournée."

Une société fantôme

Le point de départ de cette affaire ne se trouve pourtant pas dans l'Hexagone, mais en Israël. Là-bas, pendant plusieurs mois, Frédéric Métézeau avec Gur Megiddo (journaliste d’investigation au journal israélien The Marker) et Omer Benjakob (journaliste d’investigation au journal israélien Haaretz), ont infiltré une structure spécialisée dans l'influence, la manipulation électorale et la désinformation.

Cette société n’a aucune existence légale. Pour la trouver, il faut se rendre dans la zone d’activités de Modiin, entre Jérusalem et Tel Aviv. Ses bureaux sont fonctionnels mais discrets. "Vous voyez sur la porte ? Il n’y a rien. Nous ne sommes rien", plaisante celui qui nous accueille. C’est pourtant là qu'opère une équipe que nous appellerons "Team Jorge". Car "Jorge", c’est le surnom que se donne son principal responsable. Sur place, impossible d'interviewer quiconque, compte tenu de la méfiance qui règne à l’égard de la presse et de la sensibilité des activités qui y sont développées.

Les employés se présentent comme d'anciens officiers de l’armée ou des services de renseignements israéliens, des experts en information financière, en questions militaires, en guerre psychologique, ou en médias sociaux. Pour comprendre ce qu’ils font réellement, nous n'avons donc eu d'autre choix que de nous présenter comme des "consultants indépendants" missionnés par un client africain qui souhaitait influencer un scrutin électoral.

La société affirme avoir influencé une trentaine d'élections présidentielles, et le premier référendum en Catalogne

À en croire Jorge, sa société serait active sur tous les continents : "Nous sommes intervenus dans 33 campagnes électorales au niveau présidentiel." "Les deux-tiers d'entre elles en Afrique anglophone et francophone. 27 ont été un succès", revendique l'un de ses collègues. Ils ne s'interdisent d'intervenir que dans trois domaines : la politique nationale américaine, la Russie et Israël.

Dans une vidéo adressée à leurs clients qui résume leur savoir-faire, les membres de Team Jorge se vantent d’avoir aussi participé au sabotage de plusieurs scrutins , dont notamment le premier référendum sur l'indépendance de la Catalogne organisé le 9 novembre 2014. Il arrive parfois que Team Jorge renforce son dispositif automatique en recrutant des rédacteurs (des étudiants sachant écrire et parler des langues étrangères), dans les pays où il envisage une opération. En échange d’un Smic local, ils deviendront les "petites mains" des futures campagnes numériques.

Désinformation en ligne

Au cœur de son activité : la désinformation en ligne. Team Jorge développe depuis six ans une plateforme numérique d’une efficacité redoutable baptisée Aims pour "Advanced Impact Media Solutions", qui signifie "solutions avancées pour un impact médiatique". Un acronyme qui veut aussi dire en anglais : "objectifs à atteindre". Ce logiciel permet de fabriquer des faux profils et de les activer sur les plus grands réseaux sociaux. Nos interlocuteurs affirment avoir vendu Aims à plusieurs services gouvernementaux de renseignements.

Capture d’écran du logiciel Aims développé par Team Jorge, qui sert à fabriquer de faux profils pour influencer l’opinion sur les réseaux sociaux. - DR

Des milliers de faux profils

Ce logiciel produit des avatars : des gens qui n'existent pas, mais qui disposent d'une apparence réelle sur internet et de centres d’intérêts crédibles. Ces faux profils publient leurs soi-disant opinions dans l’espoir d'influencer le plus de "twittos" possibles. Début janvier 2023, le système exploitait 39.213 faux profils différents, consultables dans une sorte de catalogue. On y trouve des avatars de toutes ethnies et nationalités, de tous genres, célibataires ou en couple... Leurs visages sont des portraits de vraies personnes piochées sur internet, et leurs patronymes, la combinaison de milliers de noms et de prénoms stockés dans une base de données.

Capture d’écran des faux profils créés par le logiciel Aims de la société israélienne Team Jorge. - DR

BFMTV infiltrée

Quoi qu'il en soit, et preuves à l'appui, Team Jorge affirme qu'il peut aussi "recruter" des journalistes au sein de grands médias étrangers. Selon nos informations, dans ce cas-là, une publication peut être facturée 20.000 euros au client, dont 3.000 seraient reversés en espèces au journaliste en bout de chaîne. Lors de l’une de nos discussions, les responsables de la société israélienne nous montrent une vidéo du 19 septembre 2022 dans laquelle on voit Rachid M'Barki, le journaliste de BFMTV, faire part, images à l’appui, des difficultés que connaît l’industrie du yachting à Monaco après la mise en place des sanctions contre les oligarques russes.

Une fois diffusé, cet extrait a été isolé et diffusé massivement sur Twitter par la plateforme Aims, afin de le rendre viral. L’objet de cette intervention consiste donc clairement à discréditer les sanctions infligées à la Russie. Mais nous avons recensé d'autres informations du même type, dont certaines sont diffusées par un site francophone tout aussi obscur "News365". Son rédacteur en chef est lui-même un avatar. Et sur ce site, écrit un autre personnage-clé de cette affaire, Jean-Pierre Duthion, que Rachid M'Barki a désigné comme étant celui qui lui fournissait les textes et les images à diffuser à l’antenne.

Capture d’écran du profil Twitter de Jean Pierre Duthion - DR

D'autres informations biaisées ont été relayées par Rachid M'Barki, comme la gestion du port de Douala au Cameroun par la société Portsec, là encore reprise par News365.

Un ancien de l'armée israélienne

Nous avons finalement pu identifier qui se cachait derrière le mystérieux Jorge, le maître d'œuvre de ces opérations. Il se fait aussi appeler "Michael", "Joyce Gamble" ou "Coral Jaime". Il dispose de plusieurs adresses email et de numéros de téléphones dans différents pays. Mais il se nomme en réalité Tal Hanan. Il est notamment à la tête de deux sociétés opérant dans la sécurité et le renseignement : Sol Energy et Denoman. Sur le site internet de cette dernière, il est décrit comme un spécialiste des explosifs ayant servi dans les forces spéciales de l'armée israélienne et comme ancien officier de liaison de Tsahal, l'armée de défense d'Israël, auprès du commandement des forces spéciales de la sixième flotte des États-Unis. Titulaire d'un diplôme en relations internationales de l'Université hébraïque de Jérusalem, il est présenté comme "un conférencier très recherché qui a fait des exposés devant le Congrès américain, de nombreux gouvernements étrangers et des sociétés internationales". On le retrouve interviewé dans plusieurs médias en lignes et dans de grands journaux comme le Washington Post en 2006.

Sollicité par Forbidden Stories, Tal Hanan n’a pas répondu à nos questions.