Enquête du PNAT sur la GCC : 5 mises en examen, dont 3 placements en détention provisoire

À l'issue des 8 placements en garde à vue du lundi 26 juin dernier, cinq personnes ont été mises en examen, dont trois placées en détention provisoire ce samedi 1er juillet. L'enquête, menée par la sous-direction antiterroriste et la direction territoriale de la police judiciaire, concerne des attentats revendiqués par la GCC, organisation clandestine qui s'était déclarée le 7 février 2023 par un communiqué non authentifié.

Les cinq mises en examen ont été retenues pour association de malfaiteurs terroriste et concernent des chefs d'infraction sur la législation sur les armes et destruction ou dégradation par moyen dangereux. Contactés, les avocats n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Auprès de l'AFP, Me Eric Barbolosi dénonce des "moyens et méthodes employés disproportionnés eu égard aux circonstances de l'espèce et en considération des faits qui peuvent leur être effectivement reprochés".

Les mis en examen "sont encore des enfants et ils se retrouvent confrontés à la juridiction antiterroriste", poursuit l'avocat du plus jeune mis en examen, âgé de 16 ans.

Depuis l'annonce de sa création, la Ghjuventù clandestina corsa a transmis trois communiqués non authentifiés à nos confrères de Corse-Matin (les 7 février, 30 mars et 11 avril) dans lesquels 42 attentats sont revendiqués. Un sigle et des revendications qui ont suscité l'indignation de la classe politique insulaire ; mais aussi une certaine confusion après la publication d'un communiqué dénonçant "des imposteurs".