Enquête en cours après la découverte d'un corps dans le gave de Pau

Un corps a été découvert dans le gave de Pau, entre Lescar et Artiguelouve, comme le révèlent ce lundi nos confrères de La République des Pyrénées. Le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, confirme cette information. Cette découverte s'est déroulée le dimanche 11 septembre. Le parquet ajoute qu'une enquête et des analyses sont en cours pour permettre d'identifier la victime au plus vite.