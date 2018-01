Le village de Laneuveville-devant-Bayon, au sud de Nancy, est bouleversé par la mort brutale du maire, Jean Charrois. Le suicide de l'élu, survenu après Noël, serait-il lié à la diffusion d'un document mettant en cause son honnêteté ? Les gendarmes de Nancy enquêtent.

Meurthe-et-Moselle, France

La commune de Laneuveville-devant-Bayon, située à 25 km au sud de Nancy, sur la route d'Epinal, en bordure de la N 57, est un "village dortoir où beaucoup de gens ne connaissent même pas leur maire", raconte la première adjointe au conseil municipal. Catherine Barthelet a dû réunir ses collègues élus, pour une séance extraordinaire, à huis-clos partiel, ce jeudi 18 janvier 2018.

Conformément à la loi, la commune de Laneuveville-devant-Bayon, 250 habitants, doit organiser de nouvelles élections, les 11 et 18 mars prochains, pour remplacer le siège de conseiller municipal laissé vacant, après le drame révélé le mercredi 27 décembre dernier.

Ce jour-là, le fils du maire, Emmanuel Charrois, découvre son père inanimé, à son domicile : l'homme, âgé de 66 ans, s'est donné la mort. Le suicide est confirmé par un médecin légiste. Jean Charrois, retraité agricole, avait été réélu, en 2014, maire de Laneuveville-devant-Bayon pour la cinquième fois.

Près du cadavre de l'élu, on a trouvé une lettre rédigée de sa main et un document accablant. Ces éléments déclenchent l'enquête judiciaire actuellement en cours. Le document, un texte de quatre pages, signé par un employé technique de la commune, met en cause la gestion financière du maire de Laneuveville-devant-Bayon.

"C'était un bon maire, qui ne savait pas dire non. Tout le monde l'aimait bien, même s'il nous arrivait de ne pas être d'accord", s'étonne Catherine Barthelet. L'adjointe, qui assume aujourd'hui par intérim le premier rôle municipal, affirme n'avoir connaissance d'aucune malversation dans les affaires municipales.

"Qu'il y ait eu des erreurs de gestion, je ne sais pas. Mais le comportement de l'employé de mairie nous paraît indigne ; il ne faudrait pas que cela se reproduise ailleurs", souligne, avec prudence, le fils du maire disparu tragiquement.

L'auteur du document interrogé par les gendarmes

D'après nos informations, Emmanuel Charrois, conseillé par un avocat, a adressé aux élus du village une lettre demandant des sanctions à l'égard de l'auteur du document. La requête du fils du maire disparu devait être évoquée lors de la séance du conseil municipal, ce jeudi. La décision des élus, si elle existe, n'est pas officiellement connue à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Le document dénonçant des agissements supposés du maire intéresse de près les enquêteurs. Le procureur de Nancy, Francis Pérain, confirme l'audition de l'auteur du texte par les gendarmes de la brigade de recherches de Nancy. Une enquête est ouverte "pour caractériser d’éventuelles infractions pénales et en rechercher les auteurs, coauteurs et complices", ajoute le magistrat qui dirige les investigations.

Le drame de Laneuveville-devant-Bayon suscite des questions. Quelle était la nature des relations entre l'ancien maire et son employé délateur présumé ? La lettre de dénonciation a-t-elle pu déclencher l'acte désespéré de l'élu ? Un autre événement a-t-il pesé dans ce drame ?

"Il y a peut-être une accumulation de choses pas belles..." a déclaré l'élue Catherine Barthelet, au micro de France Bleu Sud Lorraine.

En novembre dernier, la maison du maire avait subi un violent incendie destructeur. De sources concordantes, l'origine de ce sinistre demeure indéterminée. C'est aussi un élément de l'enquête qui vient de s'ouvrir.

La maison du maire tragiquement disparu avait été très endommagée par le feu en novembre dernier. © Radio France - Laurent Watrin

Les électeurs de Laneuveville-devant-Bayon seront appelés à voter les 11 et 18 mars prochains pour élire un nouveau conseiller municipal. Après ce vote, l'assemblée de nouveau complète avec ses 11 élus, pourra désigner, en son sein, un nouveau maire. Cette désignation doit intervenir, conformément à la loi, au plus tard le 27 mars. D'ici là, les investigations des gendarmes de Meurthe-et-Moselle vont se poursuivre.