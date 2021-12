Enquête judiciaire dans le milieu du porno : l'association Osez Le Féminisme lance un appel à victimes

C'est une affaire qui révèle des pratiques de l'industrie pornographique. Depuis jeudi 16 décembre, le quotidien Le Monde publie une série d'articles , en quatre volets, sur une affaire d'une ampleur inédite dans le milieu du porno et de la production de films X en France. Une enquête menée depuis dix-huit mois par la section de recherches de la gendarmerie de Paris pour "viols en réunion, traite aggravée d'êtres humains, proxénétisme aggravé, blanchiment d'argent ou encore diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne".

Un rémois parmi les huit personnes mises en examen dans ce dossier

Selon les informations publiées par Le Monde et dont nous avons pu avoir confirmation par une source proche du dossier, un rémois d'une quarantaine d'années fait partie des personnes mises en examen dans ce dossier. Incarcéré et accusé de viols, il est soupçonné d'avoir recruté des jeunes femmes qui se seraient retrouvées piégées dans des situations d'extrêmes violences. Le jour, Julien D. est éducateur, marié et père de famille. La nuit, et notamment sous de faux profils sur les réseaux sociaux, il aurait "chassé ses proies". L'un de ses faux profils, celui d'Axelle Vercoutre, lui aurait ainsi permis d'entrer en contact avec des jeunes femmes.

Un appel à témoins dans la région de Reims

Des dizaines de victimes ont déjà été identifiées et il y en a certainement d'autres estime Céline Piques, présidente de l'association Osez Le Féminisme qui lance un appel à témoins notamment dans la région de Reims." Ce que nous montre l'article du Monde, c'est qu'il y avait une filière de proxénétisme, une filière de proxénétisme installée à Reims autour de ce Julien D., très présent dans les milieux libertins, explique Céline Piques. "Il aurait manipulé, piégé des femmes pour les contraindre à tourner des vidéos pornographiques d'une violence inouïe ." Des vidéos, dont certaines, tournées dans des chambres d'hôtels à Reims, se sont retrouvées sur le net - et s'y trouvent encore, précise le Monde. Elles circulent à la vitesse grand V. Les victimes sont parfois reconnues , harcelées.

"Il y avait une filière de proxénétisme installée à Reims autour de ce Julien D." Copier

C'est une affaire extrêmement grave, et avec cet appel à témoins nous voulons dire que ces femmes ne sont pas seules

Ces femmes doivent savoir qu'elles ne sont pas seules. "Elles doivent être écoutées. Elles doivent être aidées. Toutes les victimes doivent se signaler et parler, nous sommes là pour les aider", insiste Céline Piques, présidente de l'association Osez Le Féminisme qui accompagne les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et elle ajoute : "ce que révèle l'article du Monde, c'est qu'il y a une vraie volonté de la justice d'instruire ces faits et d'écouter ces femmes. C'est contre l'impunité de cette industrie porno criminelle que nous nous battons." L'association peut être contactée via son site internet osezlefeminisme.fr