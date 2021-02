Incendies sur les montagne basques : une enquête judiciaire est ouverte

L’enquête de Gendarmerie a débuté afin de tenter de trouver l'origine de l'incendie qui le week-end du 20 et 21 février 2021 a parcouru plus de 700 hectares sur les hauteurs d'Ascain et Urrugne. Un hélicoptère équipé d'une camera spéciale va réaliser une cartographie de la zone touchée par le feu.