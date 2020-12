Enquête ouverte à l'école d'architecture de Montpellier pour harcèlement

Une enquête préliminaire portant sur des faits de harcèlement moral et sexuel au sein de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier (Ensam) a été ouverte "récemment" suite à une dénonciation de plusieurs enseignants de l'école précise le procureur de la République de Montpellier.

Un climat délétère au sein de l'établissement avait été dénoncé en mai par le site local d'information Le D'Oc, se basant sur les conclusions d'un pré-rapport sur les risques psycho-sociaux dans l'établissement. Des propos et comportements relevant du harcèlement moral et de possibles violences sexuelles ou sexistes visant des étudiants, des enseignants ou des personnels administratifs ont été dénoncés en interne par une vingtaine de personnes et ont donné lieu à une enquête administrative de l'Inspection générale des Affaires culturelles (Igap).

Au plan pénal, une quinzaine d'enseignants ont fait un signalement au procureur de la République de Montpellier fin octobre. Au même moment des tags avaient recouvert des murs de l'établissement. On pouvait notamment lire en noir sur fond blanc "complicité" et "harcèlement" ainsi que les noms de certains membres de la direction.

(Avec AFP)