Enquête ouverte après des SMS du parti d'Eric Zemmour envoyés à des personnes de confession juive

Deux associations ont porté plainte contre le démarchage par SMS du parti d'Eric Zemmour, "Reconquête!", auprès de Français de confession juive, la veille du premier tour à la présidentielle, indique l'AFP, confirmant une information de BFMTV. Une enquête préliminaire a été ouverte mardi indique le parquet de Paris, pour des infractions relatives à des données à caractère personnel.

C'est l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) et l'association J'accuse AIJI, deux associations juives, qui ont porté plainte contre X. Puis une enquête a été ouverte pour "détention, conservation, enregistrement, transmission de données à caractère personnel en dehors des cas prévus par la loi" et "communication à un tiers sans autorisation et détournement des finalités d'un fichier de données à caractère personnel." Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP).

"Message d’Eric Zemmour aux Français de confession juive"

Le message du candidat, désormais hors ligne, s'intitulait : "Message d'Éric Zemmour aux Français de confession juive". Selon BFMTV, des milliers de Français ont reçu vendredi, quelques heures avant juste la fin de la campagne officielle, ce SMS signé Eric Zemmour. Le message renvoyait "vers une page éditée par _le parti Reconquête_, qui affiche un texte explicitement adressé aux Français juifs", indique BFMTV, ajoutant que le texte visait les "racailles" qui "pourrissent la vie" des juifs et revenait sur le terrorisme islamiste. Il était indiqué également l'opposition du polémiste d'extrême droite à l’interdiction de l’abattage rituel.

Interrogée par BFMTV, l'équipe d'Éric Zemmour avait confirmé être à l'origine de la campagne d'envoi "d'une dizaine de milliers de SMS" qui renvoyaient vers la page web du candidat. Un des responsables de la campagne du parti avait assuré à la chaîne d'information que ce démarchage politique avait été mis en place à l'aide d'un courtier en données personnelles, qui achète des bases de données pour en faire commerce.

La Cnil a ouvert une instruction

Dès lundi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) avait ouvert une instruction après ce démarchage par SMS. L'organisme rappelle que "le traitement des données à caractère personnel qui révèle (...) les convictions religieuses" est "interdit", sauf si "la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques".

Selon Me Sacha Ghozlan, avocat de l'association "J'accuse", ce démarchage est "la plus massive exploitation de listes nominatives de juifs depuis la rafle du Vel'd'hiv", a-t-il écrit sur Twitter.

La loi prévoit jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende pour la création d'un fichier faisant apparaître des croyances religieuses ou des origines raciales ou ethniques sans le consentement de l'intéressé.

Faux sondage plaçant Eric Zemmour au second tour

Une polémique qui intervient quelques jours après l'appel à la prudence concernant la diffusion par SMS d'un faux sondage, donnant Eric Zemmour au second tour. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale et la Commission des sondages avaient appelé les électeurs français à la plus "grande prudence" par rapport à ces messages.