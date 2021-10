Enquête ouverte après des violences devant une boîte de nuit de Thionville

La scène est choquante. Elle a provoqué l'ouverture d'une enquête. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux on voit un homme qui frappe un homme à terre, qui a perdu une de ses chaussures. La vidéo dure une quarantaine de seconde, et on voit que l'homme tente de se relever mais tombe à nouveau sous un coup. La scène se déroule sous les yeux de plusieurs témoins, et devant une jeune fille qui tente d'arrêter celui qui frappe.

La justice recherche la victime

Selon celui qui a diffusé la scène, elle se déroule le week-end dernier, devant une boîte de nuit de Thionville. Il affirme que l'auteur des coups est l'un des videurs.

La justice recherche la victime pour l'entendre sur ces faits qui ont été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. En attendant, le parquet de Thionville a ouvert une enquête de sa propre initiative.