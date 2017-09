Enquête ouverte en Seine-Saint-Denis après l’agression d’une famille juive

Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête ce dimanche pour vol aggravé après la violente agression d’une famille juive à son domicile de Livry-Gargan.

Trois membres d’une même famille ont été détroussés à Livry-Gargan dans la nuit de jeudi à vendredi. Le parquet de Bobigny a ouvert ce dimanche une enquête pour vol aggravé par plusieurs circonstances - l'une d'entre elles étant que les faits semblent avoir été commis en raison de la religion des victimes.

Trois agresseurs ont fait irruption par effraction dans le pavillon de la famille, ont coupé le courant et ont séquestré d'abord le fils puis la mère qui s'est fait battre. Après avoir entendu les cris de son épouse, le père a tenté d'agir. Il s'est fait frappé à son tour de plusieurs coups au corps et au visage. Les agresseurs ont insulté les victimes, les ont menacé de mort et leur auraient crié "Vous êtes juifs, vous avez de l'argent, on prend cet argent pour le donner au pauvres". Ils se sont faits alors remettre bijoux, argent en espèce et cartes de crédit et ont pris la fuite. Deux des trois malfaiteurs étaient cagoulés. La famille agressée a été transportée à l'hôpital.

Réaction

Les faits, rapportés par le bureau national de Vigilance contre l'antisémitisme, ont été confirmés par le parquet de Bobigny.

📌 @gerardcollomb exprime son indignation après la violente agression commise à l’encontre des membres d’une famille de confession juive. pic.twitter.com/wnK9Bl79TF — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) September 10, 2017

Le ministre de l'intérieur a dit suivre l'enquête de près et a exprimé son indignation ainsi que son profond soutien à la famille et aux responsables des institutions juives de France qui sont nombreuses à réagir : la principale, le crif, condamne cet acte odieux et inquiétant.