Enquête ouverte pour harcèlement sexuel après la plainte de la cycliste Marion Sicot

Le combat judiciaire mené par Marion Sicot progresse. Au mois de mai, la cycliste professionnelle, notamment passée au Blanc, avait porté plainte pour harcèlement sexuel contre le manager de son ancienne équipe. Ce jeudi, le procureur de la République de Montargis annonce l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Marc Bracke. L'enquête est confiée à la section de recherche d'Orléans.

Le manager de l'équipe belge Doltcini-Van Eyck Sport lui demandait des photos d'elle en sous-vêtements, intimes. Officiellement pour contrôler le poids et la forme physique de la cycliste. Mais Marion Sicot, âgée de 28 ans, parle de harcèlement sexuel et de photos de plus en plus intimes.