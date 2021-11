Enquête ouverte pour "tentative d'assassinat" après l'attaque contre des policiers à Cannes

Après l'émotion, est désormais venu le temps de tenter de comprendre les motivations de l'homme qui a attaqué avec un couteau deux policiers ce lundi matin à Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Vers 6h30, alors qu'ils partaient en patrouille, l'homme a prétexté une demande de renseignement afin de s'approcher de leur voiture avant d'ouvrir la porte et les agresser.

Sauvés par leur gilet pare-balles, les deux agents ne sont pas blessés mais très choqués. Le parquet de Grasse a indiqué ce lundi soir qu'une enquête est ouverte pour "tentative d'assassinat sur fonctionnaires de police".

La piste terroriste n'est pas confirmée

"Le parquet national anti-terroriste s'est déplacé sur les lieux et évalue l'opportunité de sa saisine. En l'état, le parquet de Grasse demeure compétent", explique dans un communiqué le parquet de Grasse.

Il ajoute également que, même si "les premières investigations laissent apparaître, qu'une fois immobilisé au sol et interrogé par un policier sur le motif de son acte, l'assaillant aurait répondu : pour le prophète", la piste terroriste n'est pas confirmée.

L'assaillant est inconnu des services de police

Concernant justement cet assaillant, il s'agit d'un ressortissant algérien de 37 ans, arrivé en Italie en 2008, via la Sardaigne, et qui a depuis obtenu un titre de séjour italien. En 2011, il s'est installé à Naples où il est devenu marchand ambulant. Depuis 2016, cet homme vient régulièrement en France et a même un domicile à Cannes.

Sa demande de carte de séjour "n'a pas été octroyée" par la préfecture mais l'homme a en sa possession un récépissé. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, venu à Cannes en fin de matinée pour soutenir les policiers, l'assaillant a un casier vierge, est inconnu des services de police et n'est pas fiché S.

Son pronostic vital n'est pas engagé

La perquisition réalisée au domicile cannois de l'agresseur "n'a mis en exergue aucun élément de radicalisation ou d'adhésion à une organisation djihadiste" ajoute le parquet de Grasse. Touché par deux balles lors de la riposte des policiers, son pronostic vital n'est pas engagé et il sera entendu dès que son état le permettra.